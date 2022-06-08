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    Події в Україні

    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків

    Вчора росіяни розстрілювали центральні районі Лисичанська, там загинув чоловік - Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Вчора росіяни розстрілювали центральні районі Лисичанська, там загинув чоловік
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Сєвєродонецьк орки не контролюють. ЗСУ стримують ворожі наступи

    Російські загарбники стирають із лиця землі ще одне українське місто. Постійних руйнівних атак зазнає Лисичанськ на Луганщині. Фото зруйнованого міста опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Черга руйнацій, на жаль, прийшла до Лисичанська. Ворог знищує «місто на горі». Наші воїни успішно стримують штурм в Сєвєродонецьку, бойові дії тривають. Так само і в Комишувасі – ЗСУ стримують рашистів», – написав Гайдай.

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    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків
    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків

    У Тошківці наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися біля Устинівки, але українські захисники відкинули окупантів.

    За минулу добу на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

    «Особовий склад противника деморалізований. Орки відмовляються воювати, їх повертають з Луганської області на територію РФ», – написав Гайдай.

    При цьому голова ОВА уточнив, що обстріли житлового масиву області з кожним днем тільки посилюються, орки гатять хаотично.

    «Вчора росіяни розстрілювали центральні районі Лисичанська, там загинув чоловік, а жінку було поранено – вона в лікарні у Чернівцях. Лисичанськ поступово стає подібним на обласний центр, його так само знищують, вцілілих будівель залишилося небагато.

    Найбільші руйнації зафіксовано у Врубівці та Золотому - пошкоджено більше 25 будинків, вчора орки без зупину розстрілювали з артилерії ці населені пункти.

    У Сєвєродрнецьку внаслідок рашистського обстрілу днями вигоріла будівля місцевої станції «швидкої допомоги»», – написав Гайдай.

    Як повідомлялося, Збройні сили України стримують наступ рашистів у Сєвєродонецьку, штурм противника поблизу Тошківки успіху не мав.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти стирають з лиця землі ще одне місто на Луганщині: фото наслідків