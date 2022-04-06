Оновлені дані щодо втрат ворога: загинуло вже 18,6 тис. російських військових

Оновлені дані щодо втрат ворога: загинуло вже 18,6 тис. російських військовихграфіка
ЗСУ вже знищили більше техніки окупантів, ніж мають армії деяких країн
фото: ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію щодо втрат окупантів із 24 лютого до 6 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel– приблизно 18600 осіб,
- танків / tanks ‒ 684 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1861 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 332 од,
- РСЗВ / MLRS – 107 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 55 од,
- літаків / aircraft – 150 од,
- гелікоптерів / helicopters – 135 од,
- автомобільної техніки / vehicles – 1324 од,
- кораблі /катери / boats / cutters – 7 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 96.
- спеціальна техніка / special equipment – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system – 4.
Дані уточнюються.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, також ми публікували інформацію щодо втрат станом на 5 квітня.
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