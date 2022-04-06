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    Події в Україні

    Оновлені дані щодо втрат ворога: загинуло вже 18,6 тис. російських військових

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    ЗСУ вже знищили більше техніки окупантів, ніж мають армії деяких країн - Оновлені дані щодо втрат ворога: загинуло вже 18,6 тис. російських військових
    ЗСУ вже знищили більше техніки окупантів, ніж мають армії деяких країн
    фото: ЗСУ

    Рашисти покидають тіла своїх вбитих в Україні, натомість забираючи награбоване

    Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію щодо втрат окупантів із 24 лютого до 6 квітня.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно склали:

    • особового складу / personnel– приблизно 18600 осіб,
    • танків / tanks ‒ 684 од,
    • бойових броньованих машин / APV ‒ 1861 од,
    • артилерійських систем / artillery systems – 332 од,
    • РСЗВ / MLRS – 107 од,
    • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 55 од,
    • літаків / aircraft – 150 од,
    • гелікоптерів / helicopters – 135 од,
    • автомобільної техніки / vehicles – 1324 од,
    • кораблі /катери / boats / cutters – 7 од,
    • цистерн з ПММ / fuel tanks – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 96.
    • спеціальна техніка / special equipment – 25.
    • пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system – 4.

    Дані уточнюються.

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    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Нагадаємо, також ми публікували інформацію щодо втрат станом на 5 квітня.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Оновлені дані щодо втрат ворога: загинуло вже 18,6 тис. російських військових