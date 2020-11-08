Геращенко розповів про перевірки вишів після ДТП у Харкові

У закладах вищої освіти відбудуться перевірки щодо успішності та відвідуваності студентів-іноземців

Про такі перевірки, ініційовані урядом, у своєму Facebook розповів заступник голови МВС Антон Геращенко. Приводом для цього стала масштабна ДТП у Харкові за участі студента-іноземця, внаслідок якої постраждало троє людей.

Геращенко був присутній на нараді з ініціативи та під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, темою на якій було наведення порядку з навчанням в Україні іноземних студентів. Він повідомив, що на нараді він був присутній від МВС, а крім нього були представники МОЗ, Міносвіти, Мінціфри, Міграційної служби та інших органів влади.

За словами Геращенко, на нараді прем’єр-міністр поставив завдання провести «жорсткі перевірки вишів, в яких навчаються іноземні студенти, і спільно з Міграційної та Прикордонної службами перевірити факт перебування іноземних студентів в ті дні, коли їм ставлять позначки в заліковці про успішну здачу іспитів і заліків».

«В разі підтвердження таких фактів – безжально вжити заходів до анулювання прав на перебування в Україні для таких горе-студентів», – зазначив він.

Він додав, що такі перевірки вже розпочаті МВС в ряді вишів:

Національному медичному університеті імені Богомольця,

філіях Донецького медичного університету, розташованих в Маріуполі і Кропивницького,

Харківському національному університеті імені Каразіна.

«Результати перевірок будуть оприлюднені», – написав заступник очільника МВС.

Як приклад Геращенко навів випадок зі студентом Хінді Алі, що прибув з Ємену, та який вчора, 7 листопада, став винуватцем масштабної ДТП з трьома постраждалими у Харкові. Цей студент, зокрема, раніше вже був підозрюваний за статтею «хуліганство». «Причиною цього став такий ось іноземний «студент», якому, як і тисячам інших, були за хабарі видані дозволи на перебування в Україні і за хабарі ставилися заліки та іспити викладачами різних вишів», – написав заступник очільника МВС.

«Цей «іноземний студент» в 2016 році отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання до Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба», – розповів Геращенко.

«Маю велику надію, що українське правосуддя залишить Хінді Алі років на 6 – 7 в Україні, з місцем проживання в одній з виправно-трудових колоній суворого режиму! А МВС, під егідою Кабінету Міністрів, допоможе Міносвіти і МОЗ та іншим органам влади навести порядок з тим, щоб не запрошували будь-кого «вчитись» до України», – написав він.

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