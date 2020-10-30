Глава «Енергоатому» пояснив, хто загнав компанію в боргову яму

Енергоринок заборгував перед державною компанією 23 млрд грн

Тимчасово виконуючий обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів, чому після запуску нової моделі енергоринку борг перед «Енергоатомом» майже подвоївся і продовжує збільшуватися.

В інтерв’ю «Главкому» Котін зазначив, що було зроблено для покращення фінансового стану компанії.

«Сукупний борг енергоринку перед «Енергоатомом» за вироблену й поставлену на ринок електроенергію вже перевищив 23 млрд грн. Це суттєво впливає на фінансовий стан НАЕК. Адже як соціально відповідальна компанія «Енергоатом» не може скорочувати обсяги обов’язкових платежів, серед яких – оплата праці робітників, податки та обслуговування кредитів. Ми також не можемо згортати ані виробничу, ані паливну програми, оскільки в обох випадках йдеться про безпечну роботу українських АЕС, що для нас завжди залишається в пріоритеті», – пояснив керівник компанії.

Крім того, Котін наголосив, що їм заборгували мільярди гривень, причому за вже відпущену електроенергію.

«І нас же критикують за неспроможність розрахуватися із партнерами, підрядниками й контрагентами. Ситуація парадоксальна, тому що створена штучно. Нагадаю, «Енергоатом» ніколи не потребував дотацій з держбюджету. Навіть сьогодні, на тлі світової коронакризи, компанія дотримується власних соціальних зобов’язань, забезпечуючи населення найдешевшою в Європі електроенергією», – пояснив Котін.

До того ж, керівник «Енергоатом» зазначає, що вони намагаються збалансувати бюджет компанії.

«І в умовах, коли усі кричать про те, що компанія була прибутковою, а раптом стала нібито збитковою, всі чомусь забувають, що це все «гарно» виглядає лише на папері. Ніхто не хоче враховувати ті 40 млрд грн, на які ми дотуємо населення, віддаючи половину своєї електроенергії за 1 копійку за кВт-годину. Врахуйте це – і від збитковості не лишиться й сліду. Та ми в жодному разі не опускаємо рук і знаходимо можливість збалансувати свій бюджет. Поширена світова практика: у випадку, якщо компанія не отримує своєчасної стовідсоткової оплати за реалізацію поточної товарної продукції, вона має відшукувати та залучати інші обігові кошти», – наголосив Котін.

Нагадаємо, що «Енергоатом» отримав 210 млн збитку. Експерт назвав причину.

Крім того, «Енергоатому» потрібно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку.

До слова, Кабмін покращив умови продажу електроенергії державним «Гарантованим покупцем».