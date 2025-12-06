Головна Країна Події в Україні
Атака на Фастів: «Укрзалізниця» оголосила про зміну маршрутів поїздів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Фастів: «Укрзалізниця» оголосила про зміну маршрутів поїздів
фото: скріншот з відео

Диспетчерський центр працює над організацією можливих пересадок

Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові в ніч проти 6 грудня, «Укрзалізниця» розпочала оперативну зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюємо маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначають, що, незважаючи на удари по важливому залізничному вузлу, затримки наразі контрольовані.

Диспетчерський центр працює над організацією можливих пересадок та нових логістичних схем, щоб мінімізувати незручності для пасажирів. Рух поїздів не зупиняється.

Перевізник закликав пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та у поїздах, оскільки інформація про маршрути та час прибуття може оперативно змінюватися.

Зазначається, що у самому Фастові повітряна тривога ще триває, і люди перебувають в укриттях. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Як відомо, у ніч проти 6 грудня у Фастові (Київська область) пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих мешканців, було зафіксовано щонайменше п’ять потужних ударів протягом короткого часу. Є попередня інформація про влучання по об’єктах залізничної інфраструктури.

Теги: Укрзалізниця Київщина

