Глава Мюнхенської конференції розкритикував Росію за відмову від участі

Вольфганг Ішінгер назвав «притягнутими за вуха» вимоги РФ надати їй «гарантії безпеки»

Неучасть Росії у Мюнхенській конференції є помилкою. Про це заявив глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішінгер, пише Deutsche Welle. Він також назвав «притягнутими за вуха» вимоги Кремля надати йому «гарантії безпеки».

«Я вважаю це помилкою. Багато сотень міжнародних учасників та відповідальних осіб, звичайно, дуже шкодують, що Росія не з'явилася тут, у Мюнхені», – зазначив Ішингер.

За його словами, основною темою зустрічі у Мюнхені стане питання, «що необхідно зробити, щоб російська сторона нарешті залишила цей загрозливий сценарій уздовж українського кордону та повернулася за стіл дипломатичних переговорів».

Німецький політик також назвав «притягнутими за вуха» вимоги РФ надати їй «гарантії безпеки», заявивши, що НАТО за останні 18 років не зробила жодного кроку до подальшого розширення на схід.

«З якого дива зараз, через 18 років, порушувати це питання? Членство України в НАТО не обговорюється», – сказав Ішингер.

Він припустив, що за вимогами Кремля до Заходу насправді ховається глибше бажання повернутися до ситуації, в якій РФ була б оточена підлеглими країнами, змушеними відмовитися «від своєї повної незалежності», однак, як зазначив Ішингер, «з цього нічого не вийде».

«Тут, у Мюнхені, ми хочемо знову зібратися, щоб сказати: кожна європейська держава повинна мати можливість самостійно визначати свою долю. І при цьому не загрожувати іншим», – сказав політик, додавши, що «ніхто не загрожує Росії».

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що відмова російських офіційних осіб від участі у Мюнхенській безпековій конференції створює загрозу для мирного процесу, оскільки європейська спільнота позбавляється ще однієї можливості обговорити кризу навколо України.