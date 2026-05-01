Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном

Іванна Гончар
Республіканці не підтримали ініціативу, попри наближення 60-денного дедлайну
фото: Reuters

Це вже шоста спроба демократів обмежити військову кампанію США проти Ірану

Сенат США, де більшість мають республіканці, вдруге за короткий час відхилив спробу обмежити військові дії проти Ірану. Йдеться про резолюцію щодо воєнних повноважень, яка мала зобов’язати адміністрацію президента Дональда Трампа припинити військову кампанію без окремого дозволу Конгресу. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

За документ проголосували 47 сенаторів, проти – 50. Двоє республіканців підтримали ініціативу, тоді як один демократ виступив проти.

Автор резолюції, сенатор Адам Шифф, наголосив на важливості голосування напередодні завершення 60-денного терміну з моменту повідомлення Конгресу про удари по Ірану.

За законом, після цього періоду президент має припинити військові дії, якщо Конгрес не дав відповідного дозволу.

Водночас міністр оборони Піт Гегсет заявив, що відлік 60 днів нібито призупинено через чинне перемир’я з Іраном. Це пояснення викликало критику з боку демократів, які сумніваються в такому трактуванні закону.

Як повідомлялось, за даними Пентагону, за час військової операції проти Ірану Сполучені Штати Америки витрати близько $25 млрд.

Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який відстежує витрати у режимі реального часу, вважає, що війна проти Ірану вже обійшлася США у більш ніж у $65 млрд. У суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.

Теги: Дональд Трамп Сенат США Іран війна

Читайте також

Путін під час дзвінка Трампу заявив, що РФ досягне своїх цілей
ISW розкрив справжню мету дзвінка Путіна Трампу
Вчора, 11:42
CNN: Напади Трампа та російського пропагандиста несподівано згуртували Італію навколо Мелоні
CNN: Напади Трампа та російського пропагандиста несподівано згуртували Італію навколо Мелоні
24 квiтня, 23:56
Шестеро постраждалих залишаються у лікарні, у тому числі і двоє дітей
Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
23 квiтня, 16:20
Олександр Бондаренко розповів про своє господарство на Донеччині
Через вибухи бджоли гинуть. Фермер розповів про своє господарство на Донеччині
21 квiтня, 18:24
Кожен дев'ятий росіянин позбавлений доступу до якісної питної води
Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка
15 квiтня, 21:52
ЄС підтвердив ризик нестачі гасу через війну США та Ірану
ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході
15 квiтня, 08:17
Наступні два тижні квітня будуть періодом максимальної інтенсивності боїв
Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина
13 квiтня, 15:21
З початком повномасштабного вторгнення Юрій Костенко став на захист України
Поліг, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Костенка
13 квiтня, 09:00
Раніше глава Білого дому встановив дедлайн, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення мирної угоди
«Важливий день для світового миру». Трамп зробив заяву про Ормузьку протоку
8 квiтня, 07:44

Парад без техніки та істерика Кремля: Sky News про те, як Україна зірвала ефект 9 травня
Парад без техніки та істерика Кремля: Sky News про те, як Україна зірвала ефект 9 травня
Американські військові пояснили, чому США не варто виводити війська з Німеччини
Американські військові пояснили, чому США не варто виводити війська з Німеччини
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду
Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи
Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи
Візит Чарльза до США завершився: відверті заяви та сигнали Трампу – аналіз NBC News
Візит Чарльза до США завершився: відверті заяви та сигнали Трампу – аналіз NBC News

Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
