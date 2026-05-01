Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном

Це вже шоста спроба демократів обмежити військову кампанію США проти Ірану

Сенат США, де більшість мають республіканці, вдруге за короткий час відхилив спробу обмежити військові дії проти Ірану. Йдеться про резолюцію щодо воєнних повноважень, яка мала зобов’язати адміністрацію президента Дональда Трампа припинити військову кампанію без окремого дозволу Конгресу. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

За документ проголосували 47 сенаторів, проти – 50. Двоє республіканців підтримали ініціативу, тоді як один демократ виступив проти.

Автор резолюції, сенатор Адам Шифф, наголосив на важливості голосування напередодні завершення 60-денного терміну з моменту повідомлення Конгресу про удари по Ірану.

За законом, після цього періоду президент має припинити військові дії, якщо Конгрес не дав відповідного дозволу.

Водночас міністр оборони Піт Гегсет заявив, що відлік 60 днів нібито призупинено через чинне перемир’я з Іраном. Це пояснення викликало критику з боку демократів, які сумніваються в такому трактуванні закону.

Як повідомлялось, за даними Пентагону, за час військової операції проти Ірану Сполучені Штати Америки витрати близько $25 млрд.

Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який відстежує витрати у режимі реального часу, вважає, що війна проти Ірану вже обійшлася США у більш ніж у $65 млрд. У суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.