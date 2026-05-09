Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 9 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 9 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 9 травня втратила:
- особового складу – близько 1340270 (+1080);
- танків – 11920 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24541(+3) од;
- артилерійських систем – 41712 (+82) од;
- РСЗВ – 1780 (+2) од;
- засоби ППО – 1371 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1351 (+7) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 281208(+1479) од;
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94879 (+373) од;
- спеціальна техніка – 4173 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1536-й день повномасштабної війни в Україні.
