Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 9 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 9 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 9 травня втратила:

  • особового складу – близько 1340270 (+1080);
  • танків – 11920 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24541(+3) од;
  • артилерійських систем – 41712 (+82) од;
  • РСЗВ – 1780 (+2) од;
  • засоби ППО – 1371 (+1) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1351 (+7) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 281208(+1479) од;
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94879 (+373) од;
  • спеціальна техніка – 4173 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1536-й день повномасштабної війни в Україні.

