Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна

Аналітики зазначають, що Путін регулярно сигналізує про свою неготовність до двосторонньої зустрічі із президентом України

Як кажуть фахівці, очільник Кремля натякнув на можливе наближення завершення війни в Україні, однак не надав жодних ознак того, що планує її припинити

Російський диктатор Володимир Путін натякнув, що війна в Україні може скоро закінчитися. Водночас поки що немає жодних ознак того, що Москва має намір завершити агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

На пресконференції 9 травня Путін відповів на запитання про ймовірну участь Заходу в недавніх українських ударах на великі відстані по Росії, заявивши, що «справа добігає кінця». При цьому російські державні ЗМІ подали цю заяву так, ніби він сказав, що війна в Україні «наближається до кінця». Як зазначають аналітики, насправді Путін не дав жодних вказівок на те, що він має намір припинити війну.

ISW наголошує, що Путін також пояснив відсутність військової техніки на параді тим, що російські війська повинні «зосередитися на остаточному розгромі України». На думку фахівців, це сигналізує про те, що Росія, як і раніше, віддана своїм максималістським цілям.

Путін також повторив свою попередню вимогу про те, щоб будь-яка двостороння зустріч із президентом України Володимиром Зеленським відбулася в Москві, і натякнув, що він не зустрічатиметься із Зеленським за кордоном для мирних переговорів. Аналітики вважають, що ці заяви спрямовані насамперед на російську аудиторію, щоб зменшити її невдоволення та заспокоїти суспільні настрої.

«Ймовірно, Кремль грає на почуттях своєї внутрішньої аудиторії, яка все більше відчуває наслідки більш ніж чотирирічної війни та нездатності Росії відбити українські удари на великі відстані», – вказано у звіті.

До слова, за даними The Times, цьогорічне святкування 9 травня в Москві, яке традиційно слугувало головним інструментом демонстрації військової могутності та ідеологічної впевненості Кремля, перетворилося на свідчення вразливості російського режиму.

Рішення Володимира Путіна радикально скоротити масштаб заходу та відмовитися від звичного строю важкої бронетехніки стало публічним приниженням. Це підкреслює, що війна проти України дедалі сильніше переміщується з поля бою в площину боротьби за авторитет і контроль над настроями всередині країни.

Як відомо, цьогорічне святкування 9 травня в Москві тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста. Головною особливістю стала відсутність наземної військової техніки на Червоній площі – замість реальних машин їхні зображення транслювали на великих екранах, а в небі пройшла лише авіаційна частина.