Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна
Аналітики зазначають, що Путін регулярно сигналізує про свою неготовність до двосторонньої зустрічі із президентом України
фото: Getty Images

Як кажуть фахівці, очільник Кремля натякнув на можливе наближення завершення війни в Україні, однак не надав жодних ознак того, що планує її припинити

Російський диктатор Володимир Путін натякнув, що війна в Україні може скоро закінчитися. Водночас поки що немає жодних ознак того, що Москва має намір завершити агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

На пресконференції 9 травня Путін відповів на запитання про ймовірну участь Заходу в недавніх українських ударах на великі відстані по Росії, заявивши, що «справа добігає кінця». При цьому російські державні ЗМІ подали цю заяву так, ніби він сказав, що війна в Україні «наближається до кінця». Як зазначають аналітики, насправді Путін не дав жодних вказівок на те, що він має намір припинити війну.

ISW наголошує, що Путін також пояснив відсутність військової техніки на параді тим, що російські війська повинні «зосередитися на остаточному розгромі України». На думку фахівців, це сигналізує про те, що Росія, як і раніше, віддана своїм максималістським цілям.

Путін також повторив свою попередню вимогу про те, щоб будь-яка двостороння зустріч із президентом України Володимиром Зеленським відбулася в Москві, і натякнув, що він не зустрічатиметься із Зеленським за кордоном для мирних переговорів. Аналітики вважають, що ці заяви спрямовані насамперед на російську аудиторію, щоб зменшити її невдоволення та заспокоїти суспільні настрої.

«Ймовірно, Кремль грає на почуттях своєї внутрішньої аудиторії, яка все більше відчуває наслідки більш ніж чотирирічної війни та нездатності Росії відбити українські удари на великі відстані», – вказано у звіті.

До слова, за даними The Times, цьогорічне святкування 9 травня в Москві, яке традиційно слугувало головним інструментом демонстрації військової могутності та ідеологічної впевненості Кремля, перетворилося на свідчення вразливості російського режиму.

Рішення Володимира Путіна радикально скоротити масштаб заходу та відмовитися від звичного строю важкої бронетехніки стало публічним приниженням. Це підкреслює, що війна проти України дедалі сильніше переміщується з поля бою в площину боротьби за авторитет і контроль над настроями всередині країни.

Як відомо, цьогорічне святкування 9 травня в Москві тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста. Головною особливістю стала відсутність наземної військової техніки на Червоній площі – замість реальних машин їхні зображення транслювали на великих екранах, а в небі пройшла лише авіаційна частина.

Читайте також:

Теги: путін ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патова ситуація для Путіна: парад скасувати не можна, провести – страшно
Патова ситуація для Путіна: парад скасувати не можна, провести – страшно
8 травня, 07:26
Кремль ігнорує міжнародне право у відносинах з Києвом
Гарантії безпеки для Росії: чому це означає зникнення України
15 квiтня, 07:59
Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або злочинця з російським паспортом
Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом
14 квiтня, 19:31
У перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
19 квiтня, 15:14
Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
25 квiтня, 18:59
Британський аналітик заявив, що Україна переосмислює характер війни
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, назвав вагому перевагу України перед Росією
5 травня, 15:00
Прем’єру Словаччини ускладнили шлях до Москви
Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи
7 травня, 18:50
День Перемоги завжди допомагав Путіну тримати диктаторський режим Путіна
The Times: Скорочений парад у Москві на День Перемоги став символом втраченого контролю Путіна
Сьогодні, 05:31
Путін, який очолює Росію понад 25 років, стикається з хвилею занепокоєння в Москві щодо війни
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Вчора, 18:54

Політика

Білорусь звільнила п’ятьох ув’язнених. Трамп публічно звернувся до Лукашенка
Білорусь звільнила п’ятьох ув’язнених. Трамп публічно звернувся до Лукашенка
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Китай побачив головну проблему американської армії
Китай побачив головну проблему американської армії
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна
Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна
Премʼєр Індії закликав громадян скоротити поїздки для економії пального
Премʼєр Індії закликав громадян скоротити поїздки для економії пального

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua