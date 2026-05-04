Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року
Нині триває 1531-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора

 

За минулу добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10394 дрони-камікадзе та здійснив 3384 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Вільна Слобода Сумської області; Просяна Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка, Різдвянка, Барвінівка, Рівне, Оріхів, Омельник, Листівка, Таврійське, Григорівка, Одарівка, Зарічне, Комишуваха, Цвіткове, Любицьке, Широке, Новоселівка, Новорозівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу окупантів та дві гармати.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши сім керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в бік Стариці, Лиману та Митрофанівки.

На Куп’янському напрямку

Агресор двічі атакував у бік Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися в бік Лиману, Нового Миру, Дробишевого та Озерного.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед в напрямку Рай-Олександрівки, Калеників та Різниківки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Сергіївка, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник шість разів атакував в районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Злагода, Єгорівка, Красногірське та Березове.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 23 атаки окупантів у напрямках Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук, Цвіткового, Святопетрівки, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в бік Антонівки.

Нагадаємо, триває 1531-й день повномасштабної війни в Україні.

Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)
