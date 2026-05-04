Ситуація під Покровськом: ворог перегруповується. Огляд фронту

Запеклі бої під Покровськом набирають обертів

Судячи зі всього, російське командування на Добропільському напрямку, протягом найближчого часу, намагатиметься суттєво активізувати наступальні дії у смугах своїх 2-ї та 51-ї загальновійськових армій (ЗВА).

Фіксується перегрупування на цей напрямок цілого ряду сил й засобів для підсилення передових частин та підрозділів 2-ї та 51-ї ЗВА. Зокрема – у смузі 2-ї ЗВА вже введені у бій підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії (дшд) «ВДВ РФ» та у смузі 51-ї ЗВА підрозділи та штурмові групи 60-го окремого мотострілецького батальйону (омсб), відомого «в миру» під назвою «Сомалі».

Хто забув, нагадаю, по суті, на цьому напрямку військам зразу двох російських армій + засобам їх підсилення, протистоїть один український корпус – 7-й корпус швидкого реагування (КШР) Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ та декілька приданих йому підрозділів (командує ним – бригадний генерал Євген Ласійчук).

На даний момент, ситуація на напрямку залишається достатньо складною. Противник перегрупував на цей напрямок також декілька підрозділів (груп) «Центра перспективных беспилотных технологий» (ЦПБТ) «Рубикон», які намагаються перенести (сформувати) свою «кіл-зону» якомога глибше над бойовими порядками 7-го корпусу ДШВ, активно використовують для цього північно-західні райони міста Покровськ, а саме – розташовані там промислові зони та висотні будинки, де розміщують своє обладнання та пункти запуску БпЛА, що суттєво скорочує їм підльотний час до бойових порядків українських військ й відповідно, сприяє зростанню рівня ефективності впливу ворожих дронів по передньому краю українських військ й їх найближчому тактичному тилу.

По суті, противник перед своєю активізацією намагається пробити в корпусній «стіні дронів» своєрідний пролом, а також за допомогою власних груп БпЛА (в тому числі, зі складу ЦПБТ «Рубикон») не тільки до межі ускладнити матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) передових частин та підрозділів корпусу, а й прикрити з повітря атакуючі\штурмові дії власних піхотних (штурмових) груп та підрозділів.

Також, фіксуються активні спроби противника переміщати з боку Селидове та через Мирноград у південно-східну частину Покровська бойову техніку та накопичувати її там, користуючись певними особливостями рельєфу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

У той же час, наскільки я розумію, командуванню 7-го корпусу ДШВ ЗСУ поки що вдається успішно проводити заходи, щодо закінчення формування та розгортання свого корпусного комплекту військ й одночасно з цим – вести хоча й запеклі, але результативні оборонні бої з переважаючим противником у своїй смузі відповідальності вже наявним у нього бойовим складом.

Більше того, частинам та підрозділам корпусу, навіть, вдається, час від часу результативно контратакувати наступаючого противника. Наприклад, нещодавно передові підрозділи 7-го КШР провели низьку достатньо успішних пошуково-рейдових дій в районі західніше Родинського та в районі Вільного, нанесли результативне вогневе ураження по передових підрозділах російської 76-ї ДШВ.

За інформацією з напрямку, на даний момент, головні зусилля командування корпусу концентруються на двох основних питаннях – ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії на всіх рівнях.

Крім того, фокус в обороні, на цей час, командуванням корпусу зосереджено саме на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, а також – для укриття та розміщення своїх груп БпЛА, що суттєво ускладнює логістику передових частин та підрозділів корпусу.