Україна перебуває на передньому краї сучасної війни – принц Гаррі

glavcom.ua
Принц Гаррі прибув до Києва на форум
фото: Київський безпековий форум

Принц Гаррі акцентував, що війна в Україні – це не лише війна за її території

Україна воює за цінності та принципи, на яких базується демократія, перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи передові дрони та формуючи гнучкі Збройні Сили. Про це заявив принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму на тему «Морок чи світанок: чи є світло попереду?», повідомляє інформаційний партнер форуму «Главком».

Принц Гаррі розказав, що вже втретє приїжджає до Києва і має чітке відчуття того, що насправді має значення. 

«Я тут не як політик, а я солдат, який розуміє військову службу, як гуманітарій, який бачить людську ціну конфлікту, та як друг України, який вважає, що світ не має забувати про цю війну та ігнорувати її наслідки», – зазначив він.

Принц Гаррі акцентував, що війна в Україні – це не лише війна за її території. «Це війна за цінності, за суверенітет, за те, чи будуть відстояні принципи, на яких ґрунтується наша демократія», – пояснив принц.

Герцог Сассекський також висловив впевненість, що з 2014 року Україна перебуває на передньому краї боротьби не лише за свою незалежність. «Ви стоїте міцно, боретеся і йдете попереду… У єдності, стійкості, інноваціях… Україна перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи найпередовіші дрони у світі, адаптуючись та формуючи гнучкі Збройні сили», – наголосив принц Гаррі.

За словами принца Гаррі, це демонструє не лише витривалість, а й лідерство у реальному часі.

Принц Гаррі також зазначив, що психологічне виснаження після років горя і невизначеності не закінчиться після завершення війни, а супроводжуватиме українців ще довгий час.

«Окрім тих втрат, які ми бачимо, є й невидимі: травма тих людей, які повертаються, психологічний тиск на сім'ї, які живуть під постійними обстрілами та бомбардуваннями, виснаження після років невизначеності й горя», – сказав принц Гаррі.

«Главком» писав, що британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».

Нагадаємо, принц Гаррі поділився своїми переживаннями під час візиту до Києва, коли перебував на Майдані Незалежності. 

