Назва «Борисфен» є давньогрецькою назвою Дніпра

Президент України Володимир Зеленський присвоїв 34-й окремій бригаді морської піхоти ВМС ЗСУ почесне найменування «Борисфен». Відповідний указ №387/2026 глава держави підписав 18 травня. Про це повідомляє «Главком».

Відтепер офіційна назва підрозділу – 34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен» Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Генеральний штаб повідомив, що почесне найменування присвоїли «за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України», а також «з метою відновлення історичних традицій національного війська».

Назва «Борисфен» має глибоке історичне коріння. Саме так у давньогрецьких джерелах, ще з часів Геродота, називали ріку Дніпро.

У самій бригаді назвали це «високою честю та визнанням бойового шляху, мужності та професіоналізму морських піхотинців».

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що бійці 34-ї бригади були серед тих, хто першими зустрів російських окупантів на Херсонщині у лютому 2022 року.

«Потім були важкі бої за звільнення правобережжя, операції на лівому березі та щоденний захист області», – написав Прокудін.

До слова, Збройні Сили України на сьогодні є найсильнішими та найпотужнішими військовими формуваннями на всьому європейському континенті. Таку заяву в інтерв'ю Fox News Рубіо зробив державний секретар США Марко Рубіо, відзначивши унікальний бойовий досвід українських воїнів та колосальну різницю у втратах між Україною та країною-агресором