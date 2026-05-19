Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бригада, яка першою зустріла ворога на Херсонщині у 2022 році, отримала нову назву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Бригада, яка першою зустріла ворога на Херсонщині у 2022 році, отримала нову назву
34-та бригада морпіхів ВМС ЗСУ офіційно стала «Борисфеном»
фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти «Борисфен»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Назва «Борисфен» є давньогрецькою назвою Дніпра

Президент України Володимир Зеленський присвоїв 34-й окремій бригаді морської піхоти ВМС ЗСУ почесне найменування «Борисфен». Відповідний указ №387/2026 глава держави підписав 18 травня. Про це повідомляє «Главком».

Відтепер офіційна назва підрозділу – 34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен» Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Генеральний штаб повідомив, що почесне найменування присвоїли «за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України», а також «з метою відновлення історичних традицій національного війська».

Назва «Борисфен» має глибоке історичне коріння. Саме так у давньогрецьких джерелах, ще з часів Геродота, називали ріку Дніпро.

У самій бригаді назвали це «високою честю та визнанням бойового шляху, мужності та професіоналізму морських піхотинців».

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що бійці 34-ї бригади були серед тих, хто першими зустрів російських окупантів на Херсонщині у лютому 2022 року.

«Потім були важкі бої за звільнення правобережжя, операції на лівому березі та щоденний захист області», – написав Прокудін.

До слова, Збройні Сили України на сьогодні є найсильнішими та найпотужнішими військовими формуваннями на всьому європейському континенті. Таку заяву в  інтерв'ю Fox News Рубіо зробив державний секретар США Марко Рубіо, відзначивши унікальний бойовий досвід українських воїнів та колосальну різницю у втратах між Україною та країною-агресором

Читайте також:

Теги: морська піхота Херсонщина військові указ Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент затвердив перелік наступних операцій України
Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни
21 квiтня, 16:59
Глава держави звільнив трьох начальників управлінь СБУ
Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях
23 квiтня, 11:57
Зеленський, Кошта і фон дер Ляєн провели зустріч у Лефкосії
Зустріч Зеленського з лідерами ЄС: оприлюднено спільну заяву
23 квiтня, 22:41
Президент після зустріч із Сибігою: «Погодили й вирішення деяких кадрових питань у структурі МЗС України та в нашому посольському корпусі»
Зеленський анонсував кадрові зміни в МЗС та посольствах
30 квiтня, 20:33
Уночі російська терористична армія вдарила по Україні
РФ атакувала енергооб'єкти, залізницю. Президент повідомив деталі нічного удару
1 травня, 10:25
Зеленський вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклі Кобахідзе
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
4 травня, 19:39
Штучний інтелект аналізує дані з безпілотників і прив'язує цілі до координат на мапі
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
12 травня, 16:44
Кароль Навроцький (ліворуч) запевнив Володимира Зеленського, що підтримка України продовжуватиметься
«Підтримка України триватиме». Зеленський розповів про зустріч із Навроцьким
13 травня, 18:46
Глава держави доручив Силам оборони запропонувати можливі формати відповіді на російський обстріл
Україна готує відповідь на масований удар РФ: Зеленський розповів деталі
14 травня, 16:13

Події в Україні

Окупанти пошкодили елеватор найбільшого виробника соняшникової олії в Україні
Окупанти пошкодили елеватор найбільшого виробника соняшникової олії в Україні
Бригада, яка першою зустріла ворога на Херсонщині у 2022 році, отримала нову назву
Бригада, яка першою зустріла ворога на Херсонщині у 2022 році, отримала нову назву
Російська медицина не справляється з потоком поранених з України – розслідування
Російська медицина не справляється з потоком поранених з України – розслідування
РФ атакувала приватний сектор на Харківщині: є загибла та постраждалі (фото)
РФ атакувала приватний сектор на Харківщині: є загибла та постраждалі (фото)
Сили оборони уразили понтонно-мостові переправи росіян
Сили оборони уразили понтонно-мостові переправи росіян
В Україні очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки
В Україні очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua