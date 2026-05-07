Чому смерть Путіна не зупинить війну миттєво? Аналітика Newsweek

Видання проаналізувало, які ризики несе раптова смерть диктатора Росії

Раптова смерть російського диктатора Володимира Путіна може здатися «легким рішенням» для припинення війни в Україні, проте насправді це здатне спровокувати низку нових глобальних загроз. Про це йдеться у матеріалі видання Newsweek, інформує «Главком».

Аналітики зазначають, що зникнення Путіна з політичної арени створить вакуум влади в країні, де вся державна вертикаль замкнена на одній особі. Це може призвести до непередбачуваних наслідків як всередині Росії, так і для всього світу.

Основні ризики після Путіна:

Боротьба за «трон»: Відсутність визначеного наступника може спровокувати жорстоке протистояння між кремлівськими кланами, силовиками та приватними арміями. Це загрожує дестабілізацією внутрішньої ситуації в ядерній державі.

Тінь «ядерної валізки»: Найбільшим страхом Заходу залишається питання – у чиїх руках опиниться контроль над ядерним арсеналом Росії в умовах політичного хаосу.

Найбільшим страхом Заходу залишається питання – у чиїх руках опиниться контроль над ядерним арсеналом Росії в умовах політичного хаосу. Продовження агресії: Експерти попереджають, що смерть диктатора не означає автоматичного припинення війни. Нова влада може навпаки – вдатися до ще радикальніших кроків, щоб довести свою легітимність перед прихильниками «твердої руки».

Розпад імперії: Існує ймовірність підйому сепаратистських рухів у регіонах РФ, що може призвести до громадянських конфліктів на величезній території.

Аналітик зазначають, що смерть Путіна хоча і усуне головного архітектора війни, вона породить «десяток нових проблем». Замість одного зрозумілого ворога світ може отримати некеровану територію з ядерною зброєю, де за владу борються радикальні угруповання.

