Чому смерть Путіна не зупинить війну миттєво? Аналітика Newsweek

glavcom.ua
Президент Росії Володимир Путін
фото: скрин з відео

Видання проаналізувало, які ризики несе раптова смерть диктатора Росії

Раптова смерть російського диктатора Володимира Путіна може здатися «легким рішенням» для припинення війни в Україні, проте насправді це здатне спровокувати низку нових глобальних загроз. Про це йдеться у матеріалі видання Newsweek, інформує «Главком».

Аналітики зазначають, що зникнення Путіна з політичної арени створить вакуум влади в країні, де вся державна вертикаль замкнена на одній особі. Це може призвести до непередбачуваних наслідків як всередині Росії, так і для всього світу.

Основні ризики після Путіна:

  • Боротьба за «трон»: Відсутність визначеного наступника може спровокувати жорстоке протистояння між кремлівськими кланами, силовиками та приватними арміями. Це загрожує дестабілізацією внутрішньої ситуації в ядерній державі.
  • Тінь «ядерної валізки»: Найбільшим страхом Заходу залишається питання – у чиїх руках опиниться контроль над ядерним арсеналом Росії в умовах політичного хаосу.
  • Продовження агресії: Експерти попереджають, що смерть диктатора не означає автоматичного припинення війни. Нова влада може навпаки – вдатися до ще радикальніших кроків, щоб довести свою легітимність перед прихильниками «твердої руки».
  • Розпад імперії: Існує ймовірність підйому сепаратистських рухів у регіонах РФ, що може призвести до громадянських конфліктів на величезній території.

Аналітик зазначають, що смерть Путіна хоча і усуне головного архітектора війни, вона породить «десяток нових проблем». Замість одного зрозумілого ворога світ може отримати некеровану територію з ядерною зброєю, де за владу борються радикальні угруповання.

«Главком» писав, що польський режисер зняв фільм про смерть Путіна. Стрічка розповідає про найголовніші події політичного життя Путіна – війну в Чечні, терористичні атаки на Дубровці і в Беслані, а також про найдраматичніші події в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Автор стрічки, відомий польський режисер Патрик Вега, екранізував також смерть російського диктатора. 

Нагадаємо, вкид про нібито загибель російського диктатора Володимира Путіна мав перевірити реакцію простих росіян, а також є частиною певного сценарію. В українській розвідці зазначили, що подібні повідомлення потрібно аналізувати. Українці мають стримано реагувати на чутки навколо нібито смерті попри те, що всі хочуть, аби такі новини з'явилися якнайшвидше.

