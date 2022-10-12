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Генсамблея ООН засудила спробу Росії анексувати окуповані території України

Альона Боженко
glavcom.ua
Генсамблея ООН засудила спробу Росії анексувати окуповані території України
Генасамблея ООН засудила російські псевдореферендуми на захоплених територіях України
фото із відкритих джерел

Проти резолюції голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Відповідну резолюцію ухвалили на засіданні Генасамблеї.

За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 – проголосували проти.

Проти голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія.

Співавторами резолюції виступили близько 70 країн. Серед них – Україна, всі країни ЄС, Австралія, Грузія, Республіка Корея, Молдова, Чорногорія, Камбоджа, Велика Британія, М’янма, низка держав Латинської Америки та Тихоокеанського регіону.

Генсамблея ООН засудила спробу Росії анексувати окуповані території України фото 1

Нагадаємо, у Нью-Йорку (США) проходить засідання Генеральної асамблеї ООН. Тема засідання – так звані «референдуми» на окупованих територіях і проголошення Росією анексії чотирьох областей України.

Раніше, президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України. 

Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Теги: Австралія Білорусь Грузія Камбоджа Молдова Нікарагуа президент путін росія Сирія Україна Чорногорія ООН анексія

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