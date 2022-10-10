Екстрена сесія Генасамблеї ООН щодо ситуації в Україні (пряма трансляція)
Генасамблея ООН зібралася ухвалити резолюцію про засудження російської анексії чотирьох регіонів України
Члени Генасамблеї ООН 10 жовтня зібралися, щоб проголосувати за резолюцію щодо спроби анексії росією чотирьох областей України.
У документі йдеться, що країни засуджують фіктивні референдуми у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях та визнають їх незаконними та примусовими.
Відбудуться дебати та відкрите голосування.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.
30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.
3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.
Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.
Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
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