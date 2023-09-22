Генштаб: Окупанти безуспішно намагаються відновити позиції на Донеччині

Триває 576-а доба повномасштабної війни Росії проти України

Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень на фронті. Ворог завдав п’ять ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Від ракетних ударів постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та міста Кременчук Полтавської області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Обстановка на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Блешня, Прогрес, Янжулівка Чернігівської області; Ободи, Кіндратівка, Миропільське, Степок, Покровка, Пожня Сумської області та Огірцеве, Плетенівка, Чугунівка, Бологівка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Копанки, Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Переїзне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки окупантів у районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки, Кліщіївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали приблизно 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки, Мар’їнки, Парасковіївки Донецької області. Під вогнем окупантів було понад 10 населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали приблизно 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Левадне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Павлівка, Лобкове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали приблизно 10 населених пунктів Херсонської області, серед яких Херсон, Микільське, Садове, Зеленівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

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Безчинства росіян на окупованих територіях

У місті Токмак Запорізької області місцеве населення продовжує потерпати від дій російських окупантів, які через затримку грошового забезпечення та брак продуктів харчування займаються масовими крадіжками. Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено два зенітно-ракетні комплекси та чотири артилерійські засоби противника.