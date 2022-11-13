Генштаб показав, як шведські інструктори навчають українських новобранців (фото)

Українська рота складається з 200 новобранців-добровольців

Українських військових у Великій Британії навчаються шведські інструктори. Фото тренувань оприлюднив Генштаб ЗСУ.

«Навчання, проведене шведами, найкраще можна описати як стислий базовий тренінг для солдатів. Він триває п’ять тижнів і проходить на мальовничому навчальному полігоні. Також там є данські та фінські військові у ролі тренерів», – йдеться у повідомленні.

Українська рота, яка зараз навчається, складається з 200 новобранців-добровольців, група яких різна за віком та попереднім досвідом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран









Загалом 60 шведських інструкторів-офіцерів з полку Скараборга, Лейб-гусарського полку і драгунського полку Норланда, беруть участь у навчанні, яке очолює Велика Британія.

Шведський персонал живе на базі, де проводиться базове навчання. База має стандарт, подібний до шведського тренувального полігону.

Українських новобранців навчають володінню різними видами зброї, а також навчають міжнародному праву та законам війни.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.