Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб показав, як шведські інструктори навчають українських новобранців (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб показав, як шведські інструктори навчають українських новобранців (фото)
Загалом 60 шведських інструкторів-офіцерів беруть участь у навчанні, яке очолює Велика Британія.   
фото: Генштаб

Українська рота складається з 200 новобранців-добровольців

Українських військових у Великій Британії навчаються шведські інструктори. Фото тренувань оприлюднив Генштаб ЗСУ.

«Навчання, проведене шведами, найкраще можна описати як стислий базовий тренінг для солдатів. Він триває п’ять тижнів і проходить на мальовничому навчальному полігоні.  Також там є данські та фінські військові у ролі тренерів», – йдеться у повідомленні.

Українська рота, яка зараз навчається, складається з 200 новобранців-добровольців, група яких різна за віком та попереднім досвідом.

5 фото
На весь екран

Загалом 60 шведських інструкторів-офіцерів з полку Скараборга, Лейб-гусарського полку і драгунського полку Норланда, беруть участь у навчанні, яке очолює Велика Британія.   

Шведський персонал живе на базі, де проводиться базове навчання. База має стандарт, подібний до шведського тренувального полігону.

Українських новобранців навчають володінню різними видами зброї, а також навчають міжнародному праву та законам війни.         

Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

                                                                                

Теги: військові Генштаб навчання ЗСУ Велика Британія Швеція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із Дніпрян до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників
Дві вантажівки загиблих рашистів: ЗСУ вдарили по будівлі окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 08:44
Окупанти знищили аеропорт «Херсон»
ЗСУ показали, що залишилося від аеропорту «Херсон» у Чорнобаївці (відео)
Сьогодні, 06:31
Українські військові обстріляли ворожу колону під Павлівкою
ЗСУ «Стугною» атакували російську колону під Павлівкою (відео)
Сьогодні, 01:55

Події в Україні

Рашисти обстріляли пологовий будинок у Торецьку: ОВА показала наслідки (фото)
Рашисти обстріляли пологовий будинок у Торецьку: ОВА показала наслідки (фото)
Генштаб показав, як шведські інструктори навчають українських новобранців (фото)
Генштаб показав, як шведські інструктори навчають українських новобранців (фото)
Деокупація Херсона: місцева влада терміново звернулася до містян (відео)
Деокупація Херсона: місцева влада терміново звернулася до містян (відео)
Окупанти вдарили ракетами по Кураховому
Окупанти вдарили ракетами по Кураховому
Вдале полювання: 20-річний десантник «приземлив» російський безпілотник
Вдале полювання: 20-річний десантник «приземлив» російський безпілотник
Над Антонівським мостом замайорів прапор України (відео)
Над Антонівським мостом замайорів прапор України (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
99K
У Черкасах пролунали вибухи
72K
Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав
37K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
29K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна
29K
ISW пояснив, як втеча окупантів з Херсона вплинула на довіру росіян до Путіна

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту