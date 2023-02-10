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Повітряні сили пояснили, чому не збили ракету над країною НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому не збили ракету над країною НАТО
фото ілюстративне

Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав

Українські Повітряні сили мали змогу збити ворожі ракети, які летіли над Румунією та Молдовою, проте не зробили це через ризики і загрози населенню іноземної держави. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Українська правда».

Речник додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.

Як відомо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. Зазначимо, що це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Тоді це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

В Україні досі триває масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: ракета Молдова Румунія ЗСУ

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