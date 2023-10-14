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Генштаб повідомив про кількість атак на Авдіївському напрямку, ЗСУ тримають оборону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб повідомив про кількість атак на Авдіївському напрямку, ЗСУ тримають оборону
, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби на фронті відбулось 43 бойових зіткнення

Триває 598-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 47 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це у вечірньому зведенні 14 жовтня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Карповичі, Залізний Міст, Грем'яч Чернігівської області; Іскрисківщина, Волфине, Могриця, Степок, Покровка, Славгород Сумської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Крім того противник завдав авіаційних ударів біля Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. Також, Сили оборони відбили 5 атак противника біля Макіївки Луганської області та Торського Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Олександро-Шультиного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Очеретине, Ласточкине та Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Очеретине, Ласточкине, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дудчани, Садове, Інженерне, Антонівка та обласний центр Херсонської області, а також Дмитрівка та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уражено пункт управління та 2 артилерійських засоби противника.

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. 

 

Теги: окупанти авіація Миколаїв Авдіївка інфраструктура озброєння населення ворог Вугледар

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