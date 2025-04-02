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Сім’я спецпредставника Путіна володіє нерухомістю у Франції, ОАЕ та РФ на $88 млн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сім’я спецпредставника Путіна володіє нерухомістю у Франції, ОАЕ та РФ на $88 млн
Кирило Дмитрієв та його дружина Наталія Попова
фото: ТАСС

До приходу Дмитрієва на держслужбу вартість всього його нерухомого майна становила 420 млн, а за час державної служби зросла до 7,5 млрд

Сім'я генерального директора російського суверенного фонду Кирила Дмитрієва володіє нерухомістю в Росії, ОАЕ та Франції на суму близько 7,5 млрд рублів (понад $88 млн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Кирило Дмитрієв був призначений спеціальним представником Путіна з питань економічного співробітництва з іноземними країнами у лютому 2025 року. Він взяв участь в американсько-російських переговорах 18 лютого в Ер-Ріяді. За даними ЗМІ, його дружина Наталія Попова є подругою дочки Володимира Путіна Катерини Тихонової та заступницею останнього у фонді Innopraktika.

До призначення на посаду голови РФПІ у квітні 2011 року Дмитрієв володів квартирою площею 150 кв. м у Москві та будинком площею 500 кв. м у котеджному селищі Нової Риги. Вартість цих двох об'єктів оцінюється в 420 млн рублів.

Через кілька місяців після вступу Дмитрієва до РФПІ його дружина нібито купила 200-метрову будівлю на 44-му поверсі комплексу «Місто столиць» у Москві вартістю 157 млн рублів. У цьому залі прописані компанії Попової і Тихонової. Через 10 років Дмитрієв і Попова купили ще чотири приміщення в сусідній багатоповерхівці Neva Towers. Їх вартість оцінюється в 810 млн рублів.

У Москві подружжя має ще кілька квартир. У 2019 році вони купили дві сусідні квартири на Малій Бронній. На сьогодні вони коштують 1,8 млрд рублів. Ще одна 200-метрова квартира Попова розташована в житловому комплексі «Острів фантазій». У цьому ж будинку знаходяться дві квартири брата Попової, Павла Попова, який, як і його сестра, працює на Тихонову в Innopraktika. Його дві квартири утворюють двоповерхову суперквартиру площею 620 кв. м. Усі три квартири коштують 586 млн рублів.

Дмитрієв також зареєстрував на Рубльовці будинок площею 1500 кв. м на ім'я матері своєї дружини, Маргарити Попової. Він коштує 1,2 млрд рублів. Гроші на купівлю квартири вона отримала від кіпрської офшорної компанії Giscono Holdings, яку заснували Наталія Попова та батько Кирила Дмитрієва Олександр. Йому 77 років, вчений, член-кореспондент Національної академії наук України.

Офшор, зареєстрований на батька Дмитрієва, за даними слідчих, у 2014 році купив «деякі цінні папери» на €59 тис. «І, судячи з усього, купив його настільки вдало, що вже в тому ж році їх вартість була завищена – від €59 тис. до €45 млн», – йдеться у розслідуванні.

Крім того, Giscono Holdings видала кредит компанії Veles Property з Монако, яка володіє французькою віллою на Кап д'Антіб вартістю €6,5 млн. У 100 метрах від цієї вілли знаходиться ще один об'єкт Дмитрієва – квартира в елітному комплексі Parc du Cap. Вона зареєстрована на ім'я компанії Rocket Holdings, засновником якої також є батько Дмитрієва. Ще одна квартира сім'ї Дмитрієвих знаходиться в Куршевелі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у серпні 2022 року, у Дубаї було зареєстровано ще дві квартири загальною площею 980 кв. м на ім'я батька Дмитрієва. Обидві квартири, які займають цілий поверх у житловому комплексі IL Primo в районі Бурдж-Халіфа, на момент покупки коштували майже €8,5 млн.

Журналісти оцінюють нерухомість в Росії, Франції, ОАЕ та інші активи в 7,5 млрд рублів. «Тобто до приходу на держслужбу вартість всього його нерухомого майна становила 420 млн. А за час державної служби вона зросла до 7,5 млрд. Майже 20 разів», – йдеться у розслідуванні. При цьому дохід Дмитрієва, як зазначається, за останні два роки склав 660 млн рублів.

Нагадаємо, що нинішній переговорник Путіна і гендиректор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв засвітився у сумнівному будівництві на Київщині. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Посильний Путіна. Як киянин Кирило Дмитрієв потрапив на переговори про Україну».

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Теги: росія нерухомість росіяни

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