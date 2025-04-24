У Росії батько побив суддю з фігурного катання, бо йому не сподобалися оцінки доньки

Адоніс Мироєв не вперше провокував конфлікти, але раніше все закінчувалося суперечками та матом

У Єкатеринбурзі (РФ) батько побив суддю з фігурного катання через результат доньки. Про це повідомляє «Главком».

Адоніс Мироєв вирішив помститися судді та тренеру Михайлу Слободчикову за те, що його дочка не посіла призового місця на змаганнях, де Михайло був у складі суддів.

«Пройшли змагання і йому здалося, що його доньці занизили оцінки. Причому претензії були саме до Михайла Слободчикова – тренера з Первоуральська. Коли я розмовляв із Михайлом, швидка везла його до лікарні», - розповів президент федерації фігурного катання Свердловської області Владислав Уткін.

Він зазначив, що Адоніс не вперше провокував конфлікти, але раніше обходилося словесними суперечками та матом. Загалом у Мироєва три дочки, які займаються фігурним катанням. Проблеми почалися, коли дівчатка почали брати участь у змаганнях.

Нагадаємо, росіянка Тетяна Антонова заявила, що тренер Костянтин Медовиков неодноразово домагався до її 12-річної доньки Дарії Антонової під час тренувань.

«Ліз під майку, цілував у губи, чіпав за груди. Один раз за груди вкусив», – сказала Антонова.

На всеросійських змаганнях «Красноярські візерунки», що проходили з 24 по 26 січня 2025 року, Дар'я посіла друге місце. За словами матері, у зона очікування результатів тренер притиснув дитину до себе, двічі торкнувшись області грудей. Цей момент потрапив до офіційної трансляції змагань.

Антонова зазначила, що дочка розповіла їй про неналежну поведінку тренера через деякий час. Вона одразу ж перевела дочку до іншого фахівця.

Пізніше мати дівчинки написала листа до Федерації фігурного катання на ковзанах Новосибірської області, вказавши на випадки домагань та грубого поводження зі спортсменами з боку тренера.

Після листа Антонової Медовиков припинив роботу у школі, проте залишився у президії регіональної федерації. Через деякий час, за словами матері фігуристки, від нього до федерації надійшло звернення з вимогою скасувати перехід Дарії і повернути її до нього в групу.

Мати спортсменки звернулася до російських правоохоронних органів.

«Два дні тому була в правоохоронних органах Новосибірської області. Чому їй не вірять – не розумію. Ось чому мовчать спортсмени. Терплять і мовчать», – сказала Антонова.