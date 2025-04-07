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Зеленський розповів про фронт на Курщині та Білгородщині

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Зеленський розповів про фронт на Курщині та Білгородщині
Зеленський: Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті та дії українських військових. Основну увагу було приділено присутності України на Курщині та Бєлгородській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, – максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів», – розповів Зеленський.

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За його словами, Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога.

«Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант», – повідомив Зеленський.

«Я вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує цей результат, завдає втрат окупанту й захищає наші українські позиції. Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка майже рік тримає позиції у Вовчанську. Також 25-та окрема повітрянодесантна бригада, 1-й і 425-й штурмові полки, які захищають Покровський напрямок. Дякую вам, воїни! Дякую за ваші результати! Відзначу й 32-гу окрему механізовану бригаду, Покровський напрямок – дякую. І ще – Білгородська область. Активні дії цими днями – 225-й штурмовий полк. Молодці, хлопці!», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 7 квітня, закон про посилення захисту прав добросовісного набувача.

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Теги: війна Володимир Зеленський

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