Курська операція та прорив кордону на Сумщині: головне за ніч

Росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями

Наступ українських військ на Курщині, ворожі ДРГ намагались прорвати кордон Сумщини, в Україні зафіксовано 13 випадків вірусу, який активно шириться в Китаї. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 січня, щоб ви були в курсі подій:

Перетин кордону на Сумщині

Сумська обласна військова адміністрація спростувала інформацію, яка ширилась в ЗМІ, щодо того, що російькі загарбники прорвали кордон Сумської області.

Зазначається, що на деяких ділянках вздовж прикордоння Сумського району зранку 5 січня тривають активні бойові дії. ОВА запевняє, що прориву кордону і наступу військ РФ не було. На територію України заходили лише окремі диверсійно-розвідувальні групи росіян, проте їх було знищено.

Водночас, у порівнянні з січнем минулого року кількість артилерійських та авіаційних обстрілів значно збільшилась. За останні п'ять днів по області зафіксовано 338 обстрілів. Порівняно з минулим роком кількість обстрілів збільшилася в чотири рази.

Операція на Курщині

Українські війська активно розпочали наступ у Курській області.

За даними ISW, Сили оборони просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Щодо військ РФ, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в західній і південній частині Махновки (трохи на південний схід від Суджі).

Водночас росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями.

Помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно постраждав внаслідок пожежі

Помер чоловік, який отримав тяжкі опіки під час пожежі 4 січня у психоневрологічному інтернаті у місті Південне, що на Харківщині. Його було госпіталізовано до опікової реанімації. Діагноз – багатофакторне ураження, опік полум'ям ІІІ Б - ІV ст, ураження дихальних шляхів.

Відомо, що ще четверо постраждалих госпіталізували з отруєнням чадним газом. Ще один пацієнт отримав 20 % опіків тіла. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

В Україні зафіксовано 13 випадків метапневмовірусу

В Україні, за даними Центру громадського здоров’я, від початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу, який зараз стрімко поширюється в Китаї.

Він може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Детальніше про симптоми «Главком» писав тут.

Інтерв’ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю відомому американському інтерв’юеру Лексу Фрідману дав відповіді на питання, що цікавлять українців та громадян США.

Зокрема обговорили переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка та другий термін президенства. А також вступ до НАТО, боротьбу з корупцією та ставлення до Ілона Маска.

Головні тези та заяви з інтерв’ю президента «Главком» зібрав тут.