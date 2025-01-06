В Україні зафіксовано 13 випадків вірусу, який стрімко поширюється у Китаї
Медики наголошують: ситуація повністю контрольована, а метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону
В Україні, за даними Центру громадського здоров’я, від початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу. Про це повідомила інфекціоністка, докторка медичних наук та професорка Ольга Голубовська на своїй сторінці у фейсбуці.
Метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою, пояснила фахівчиня.
«Зараження відбувається крапельним шляхом, епізоди можуть повторюватись протягом життя. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким із розвитком фульмінантної (та, що швидко прогресує) дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом, після трансплантації легенів тощо», – пише Голубовська.
Орієнтовний інкубаційний період – від трьох до шести днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.
Тим часом Центр громадського здоров’я наголошує: ситуація рутинна та повністю контрольована, а метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону.
Симптоми та профілактика метапневмовірусу
Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.
Захист від нього не потребує особливих заходів, окрім тих, які ми знаємо з дитинства:
- регулярно мийте руки з милом;
- уникайте контактів із хворими людьми;
- дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);
- періодично провітрюйте приміщення.
Нагадаємо, у Китаї через п’ять років після пандемії Covid-19 спалахнув новий вірус – метапневмовірус людини (HMPV). Захворювання швидко поширюється країною, деякі лікарні вже переповнені. Учені кажуть, що він може бути небезпечнішим за Covid-19.
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