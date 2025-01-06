Зеленський розповів, за що обожнює Одесу

Зеленський: В Одесі є сонце, там є море. Там є Україна

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським тривалістю три з половиною години.

Фрідман запропонував президенту зустрітись наступного разу біля моря. Зеленський відреагував, що це чудова ідея.

«Із задоволенням наступного разу було б краще зустрітись біля нашого українського Чорного або Азовського моря», – сказав президент.

Подкастер Лекс Фрідман наголосив, що відвідав багато міст в Україні, проте йому так і не вдалось побувати в Одесі. Він попросив Зеленського пояснити чому всі так люблять місто Одеса.

«Я Одесу обожнюю, тому що жителі мають свій темперамент, свій акцент. В Одесі проживає багато національностей. Одеса багато на свою історію», – додав президент.

Зеленський наголосив, що справжня одеська кухня не схожа на жодну іншу кухню. Та зазначив, що в Одесі буває декілька разів на рік.

«Там є сонце, там є море. Там є Україна. Це класно», – підкреслив Зеленський.

Своєю чергою Лекс Фрідман запросив Володимира Зеленського у гості в Техас на барбекю.

Нагадаємо, що американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».