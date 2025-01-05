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Скільки солдатів КНДР вбито й поранено на Курщині? Свіжі дані від Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки солдатів КНДР вбито й поранено на Курщині? Свіжі дані від Зеленського
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Для участі у боях на Курщині може бути залучено ще 30-40 тисяч північнокорейців

Станом на зараз серед 12 тисяч солдатів Північної Кореї, які воюють проти України на боці РФ у Курській області, убито або поранено 3800 військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

«Північна Корея. 12 тисяч солдатів приїхало (на територію РФ для участі у війні – «Главком»). На сьогодні 3800 вбито або поранено. Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія», – зазначив глава держави.

На думку Зеленського, Європа зможе зібрати армію, яка налічуватиме два або три мільйони осіб. Він підкреслив, що сьогодні найбільшою армією Європи є українська, яка становить 980 тисяч військових. Друге місце посідає Франція, яка має близько 200 тисяч осіб у своїй армії.

«Немає такої мети всіх зібрати – ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, пораненим або вбитим», – додав президент.

Він порівняв, що тоді як ЄС дав Україні мільйон снарядів, Північна Корея дала Путіну 3,7 млн снарядів.

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина». 

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

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Теги: війна Володимир Зеленський фронт Курщина

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