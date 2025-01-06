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Де ЗСУ досягли успіхів під час нового наступу в Курській області: карта ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Де ЗСУ досягли успіхів під час нового наступу в Курській області: карта ISW
Росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями
фото з відкритих джерел

Українські війська у три хвилі атак здійснили численні механізовані штурми на північний схід від Суджі

Українські війська відновили наступальні дії щонайменше на трьох ділянках в межах українського виступу в Курській області та здійснили там тактичне просування 5 січня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що українські війська здійснили численні механізовані штурми на Бердинсько-Новосотницькому напрямку (північний схід від Суджі) у три хвилі атаки з використанням приблизно батальйонної бронетехніки. А також, що українські війська активізували наступальні дії в напрямку Леонідово (на південний схід від Коренево) і провели посилений механізований штурм чисельністю взводу поблизу Пушкарного (на схід від Суджі).

Водночас геолокаційні кадри від 5 січня вказують на те, що Сили оборони просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Де ЗСУ досягли успіхів під час нового наступу в Курській області: карта ISW фото 1

Щодо військ РФ, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в західній і південній частині Махновки (трохи на південний схід від Суджі).

«Російські мілблогери в основному висловлювали стурбованість тим, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями, і стверджували, що ще занадто рано визначати, чи можуть ці операції в Курську бути частиною майбутніх основних зусиль», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Міноборони РФ називає дії ЗСУ «контратакою», яку влаштували задля того, аби зупинити наступ росіян у Курській області. Там стверджують, що українські війська застосували два танки, 12 бойових броньованих машин і техніку розгородження під час штурму в напрямку хутора Бердин, що на Курщині.

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Теги: ISW ЗСУ росія Курщина Міноборони РФ наступ штурм росіяни війна

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