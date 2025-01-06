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Боротьба із корупцією. Зеленський пояснив, чим можна пишатися

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Боротьба із корупцією. Зеленський пояснив, чим можна пишатися
Зеленський зауважив, що в Україні дуже складна антикорупційна система
фото: Офіс президента

Зеленський: У нас сидить у тюрмі найвпливовіший олігарх Ігор Коломойський за часи незалежності

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів як Україна бореться з корупцією.

Фрідман заявив, що багатьох людей у США турбує тема корупції в Україні та попросив прокоментувати Зеленського звинувачення щодо нецільового використання міжнародної допомоги під час війни та загалом розповісти, що робить Україна аби подолати корупцію.

Зеленський зауважив, що в Україні дуже складна антикорупційна система через те, що вона складається з багатьох елементів. І за його словами однією з вимог Європейського союзу є боротьба з корупцією, бо багато років Україні не довіряли. Президент підкреслив, що за його каденції проголосували за майже всі антикорупційні реформи та закони.

«При мені ми проголосували всі антикорупційні закони, всі антикорупційні реформи, ну майже всі. І всі антикорупційні органи сьогодні незалежні й вони працюють. Я все одно вважаю, що вони все ще недосконалі, є багато питань», – додав Зеленський.

Він наголосив, що найвпливовіший олігарх Ігор Коломойський зараз перебуває у в’язниці, проте до цього ні США, ні Європа нічого не могла з цим вдіяти.

«Сказати, що у нас немає корупції, це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо, ми з цим реально боремося. У нас сидить у тюрмі найвпливовіший до мене (до часів президентства Зеленського, – «Главком») олігарх за часи незалежності. І ніхто не зміг із ним нічого зробити. Ні США не змогли із ним нічого зробити, ні Європа», – додав Зеленський.

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Нагадаємо, що Коломойському оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: легалізація  майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209), привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191), незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200).

2 вересня 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував Ігоря Коломойського, відправивши до ізолятора СБУ.

3 вересня 2023-го суд вперше обрав запобіжний захід для Коломойського: перебування під вартою з альтернативою застави понад 509 млн гривень. Утім, уже 15 вересня, після оголошення нової підозри, суд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави Коломойському до 3 млрд 891 млн гривень. Після цього суд ще кілька разів продовжував тримання Коломойського під вартою і зменшував йому розмір застави.

У травні 2024 року олігарху Ігорю Коломойському повідомили про ще одну підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

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Теги: США Лекс Фрідман Ігор Коломойський Володимир Зеленський корупція

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