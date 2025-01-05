Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розпочали наступ на Курщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ розпочали наступ на Курщині
Росіяни побоюються, що Україна пробуватиме наступати і на інших напрямках
фото з відкритих джерел

Українські воїни почали наступ в районі Суджі

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про хороші новини з Курської області. Про це він написав у соцмережах.

«Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує», – заявив він.

ЗСУ розпочали наступ на Курщині фото 1

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко також повідомив про атаку на росіян.

«На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ розпочали наступ на Курщині фото 2

На те, що Збройні сили України пішли в наступ в Курській області, скаржаться і росіяни.

ЗСУ розпочали наступ на Курщині фото 3
ЗСУ розпочали наступ на Курщині фото 4

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Читайте також:

Теги: Курщина війна росія Україна ЗСУ наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уражена техніка окупантів внаслідок атаки ЗСУ
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту росіян на Курщині
2 сiчня, 16:27
ЗСУ встановили ялинку у Суджі. На фото – партизан і корегувальник Артем Карякін із позивним Східний (зліва) та доброволець у лавах Сил оборони України Віталій Овчаренко
Героїчні підсумки 2024: спецоперації Сил оборони України, яким ми раділи найбільше
31 грудня, 2024, 21:05
Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії
Співпраця із Сирією, ситуація на Курщині. Зеленський провів Ставку
23 грудня, 2024, 17:45
На минулих вихідних 11-й армійський корпус Північної Кореї втратив приблизно 200 військових убитими
Різдвяні дрони атакували військових КНДР на Курщині (відео)
19 грудня, 2024, 11:14
РФ продовжує застосовувати війська Північної Кореї в Курській області
Розвідка повідомила стратегію північнокорейських військ на Курщині
17 грудня, 2024, 15:16
14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині
Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців на Курщині – Зеленський
16 грудня, 2024, 21:34
Лише на площі 5 км² є близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів
Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes
8 грудня, 2024, 10:37
Як наголосив Сирський, курська операція розбила плани росіян
Сирський про початок курської операції: У мене не було вибору
18 грудня, 2024, 20:38
Збройні сили України поки не коментували інформацію про ураження окупантів
ЗСУ вдарили по скупченню російських військ у Курській області (відео)
2 сiчня, 15:21

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
ЗСУ розпочали наступ на Курщині
ЗСУ розпочали наступ на Курщині
Авіаудар по Чернігівщині: пошкоджено дві п’ятиповерхівки, багато постраждалих
Авіаудар по Чернігівщині: пошкоджено дві п’ятиповерхівки, багато постраждалих
Лінія фронту вже проходить за 2 км від Куп’янська: на лівобережжі ситуація критична
Лінія фронту вже проходить за 2 км від Куп’янська: на лівобережжі ситуація критична
Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
729K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
32K
Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
21K
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua