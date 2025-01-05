ЗСУ розпочали наступ на Курщині

Росіяни побоюються, що Україна пробуватиме наступати і на інших напрямках

Українські воїни почали наступ в районі Суджі

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про хороші новини з Курської області. Про це він написав у соцмережах.

«Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує», – заявив він.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко також повідомив про атаку на росіян.

«На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють», – йдеться в повідомленні.

На те, що Збройні сили України пішли в наступ в Курській області, скаржаться і росіяни.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.