Небезпечніший за Covid-19. Китаєм шириться новий вірус, лікарні переповнені

У зоні ризику діти віком до п’яти років, люди похилого віку та люди з ослабленою імунною системою

Вакцин або ліків для лікування HMPV поки не існує

У Китаї через п’ять років після пандемії Covid-19 спалахнув новий вірус – метапневмовірус людини (HMPV). Про це повідомляє NDTV World.

Захворювання швидко поширюється країною, деякі лікарні вже переповнені. Вчені кажуть, що він може бути небезпечнішим за Covid-19.

Метапневмовірусна інфекція – це респіраторне захворювання, що вражає верхні та нижні дихальні шляхи. Відомо, що HMPV викликає симптоми, схожі на грип, а також може мати симптоми, подібні до Covid-19.

У деяких випадках хворі можуть відчувати задишку, що може прогресувати до бронхіту – запалення дихальних шляхів легенів – або пневмонії: запалення самих легенів.

Тривалість захворювання залежить від тяжкості симптомів хворої людини, але в цілому порівнянна з грипом.

Медики уважно стежать за ситуацією. Вакцин або ліків для лікування не існує.

Китайський центр з контролю і профілактики захворювань заявив, що випадки зараження вірусом HMPV зросли серед осіб молодше 14 років, особливо в північних провінціях.

Хто в зоні ризику?

Діти віком до п’яти років, особливо немовлята, люди похилого віку, особливо старше 65 років, і люди з ослабленою імунною системою або хронічними респіраторними захворюваннями, такими як астма, піддаються більшому ризику.

Як поширюється HMPV?

HMPV поширюється через краплі під час кашлю або чхання, близького контакту, наприклад дотику або рукостискання, забруднених поверхонь, після чого люди торкаються рота, носа або очей.

Що робити, щоб запобігти зараженню?

Рекомендуються наступні кроки для зниження ризику HMPV та інших респіраторних захворювань:

часто мийте руки з милом і водою протягом принаймні 20 секунд;

уникайте торкання обличчя немитими руками;

носіть маски в людних місцях, де є спалахи;

під час хвороби залишайтеся вдома, щоб запобігти поширенню вірусу;

регулярно очищайте поверхні, до яких часто торкаєтесь.

Раніше повідомлялося, що понад 400 людей захворіли та понад 30 померли від невідомої хвороби в Демократичній Республіці Конго.