Головне за ніч: масована атака дронів та хороші новини з Бахмута

Вночі 19 грудня Київ та інші регіони України опинилися під масовими обстрілами «дронів-камікадзе»

«Главком» зібрав головні новини ночі 19 грудня. Рашисти сьогодні вночі тероризували мирні українські міста: вибухи лунали у різних локаціях Києва та Київської області. Також Володимир Зеленський заявив, що українські військові тримають оборону Бахмута на Донеччині.

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В Україні буде значний дефіцит електрики

19 грудня в Україні буде значний дефіцит електроенергії. Головна причина цьому – низька температура. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Посадовець пояснив причину дефіциту електроенергії.

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«Сьогодні і завтра дефіцит буде значним через зниження температури. Зараз вже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, які працюють на контрольованій території. Існують ще обмеження по мережах, які не можуть видати певну частину своєї потужності через наслідки ракетних обстрілів. Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність трьох атомних станцій в мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерацію, яка доступна нашим споживачами»,– сказав Кудрицький.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті: Бахмут у надійних руках

Усвоєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що нині «Бахмутський напрямок – ключовий». За його словами, не дивлячись, що окупанти роблять усе, щоб в Бахмуті «не залишилось жодної цілої стіни», українські військові тримають місто.

«Запорізька область, Херсонська, південь загалом – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії», – додав Зеленський.

Атака РФ дронами Києва та інших областей

Рашисти вночі 19 грудня тероризували мирні українські міста. Місцеві пабліки повідомляли про активність в українському повітряному просторі іранських «Шахедів». У 12 областях України була оголошена повітряна тривога.

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Вибухи лунали на Миколаївщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Але найбільше дісталося столиці України: практично усі райони міста зазнали нищівних обстрілів.

Мер Києва Віталій Кличко зробив заяву після масованої атаки столиці.

«Кілька вибухів пролунали у Шевченківському районі столиці. Всі служби працюють на місцях», – написав він у Telegram.

Детальніше про вибухи Кличко пообіцяв повідомити згодом.

Після атаки «Шахедів» у деяких районах Києва зникло світло

Рашисти вночі 19 грудня масовано обстріляли стлицю України. Вибухи лунали у різних локаціях Києва та Київської області.

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За інформацією столичних пабліків, після нічних «прильотів» в деяких районах Києва зникло світло. Офіційної інформації щодо пошкоджень інфраструктури поки немає.

Повідомляють, що у Києві застосовують аварійне відключення електроенергії.