Зеленський відзначив держнагородами п'ять іноземних чиновників
Державними нагородами відзначені троє чиновників з Нідерландів, а також чиновники з Данії та Франції
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив державними нагородами п'ятьох іноземних чиновників. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Нагороди присвоєно «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України».
Згідно з указом, орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня нагороджується прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджується голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве.
Міністр оборони Королівства Нідерланди Карін Гільдур Оллонгрен і міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва заради розвитку Королівства Нідерланди Елізабет Неллі Анна Схрейнемахер удостоєні ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.
Орденом княгині Ольги I ступеня нагороджується прем'єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен.
До слова, президент Володимир Зеленський підписав кілька указів про відзначення нагородами укрїнських захисників і захисниць.
Коментарі — 0