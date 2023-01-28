Зеленський відзначив держнагородами п'ять іноземних чиновників

Державними нагородами відзначені троє чиновників з Нідерландів, а також чиновники з Данії та Франції

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив державними нагородами п'ятьох іноземних чиновників. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.



Нагороди присвоєно «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України».



Згідно з указом, орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня нагороджується прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджується голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве.



Міністр оборони Королівства Нідерланди Карін Гільдур Оллонгрен і міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва заради розвитку Королівства Нідерланди Елізабет Неллі Анна Схрейнемахер удостоєні ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.



Орденом княгині Ольги I ступеня нагороджується прем'єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен.

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До слова, президент Володимир Зеленський підписав кілька указів про відзначення нагородами укрїнських захисників і захисниць.