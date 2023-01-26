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Зеленський заявив, що Путін «ніхто»: Кремль відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський заявив, що Путін «ніхто»: Кремль відреагував
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що Зеленський перестав бути можливим опонентом для свого російського колеги

У Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що більше не зацікавлений у переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Та й сама персона Путіна для глави української держави тепер «ніхто». Речник глави РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Зеленський давно перестав бути можливим опонентом для свого російського колеги, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Пєсков у звичній  для Кремля манері вкотре «заспівав» проте, що Зеленський не вирішив проблему Донбасу і не виконав своїх зобов'язань щодо Мінських домовленостей, а натомість готувався до війни, яку розпочала Росія..

Нагадаємо, Зеленський заявив, що «не розуміє, хто приймає рішення в Росії». Також він наголосив: хоча Москва постійно заявляє про мир, вона бреше, атакуючи Україну ракетами.

На питання, чи допоможе зустріч із Путіним вирішити війну, Зеленський сказав: «Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії». А на питання, чи не занадто пізно для переговорів, Зеленський сказав: «Після повномасштабного вторгнення для мене Путін ніхто».

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Теги: путін Москва Дмитро Пєсков Володимир Зеленський переговори

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