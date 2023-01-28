Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону

Делегація американських інспекторів відзначила перші результати впровадження у Міноборони України логістичної програми LOGFAS

Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем.

Про це повідомляється на Facebook–сторінці глави українського оборонного відомства.



«Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі з нашими міжнародними друзями та партнерами. Сьогодні це повторив мій колега генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві», – зазначив посадовець.

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Резніков розповів, що зустріч була змістовною і предметною, а її результати є надважливими для подальшої тісної співпраці.

«Делегація американських інспекторів відзначила перші результати впровадження у Міноборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання озброєння від країн–партнерів і контролювати рух матеріально–технічної допомоги», – поінформував міністр.

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За його словами, сторони обговорили й подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції.

«Наші партнери впевнилися, що усе озброєння й обладнання, яке доставляється з США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками», – вказав Резніков, наголосивши, що війна обов‘язково завершиться перемогою України.

Посадовець додав, що саме тому вже зараз потрібно закладати фундамент для співпраці в післявоєнний час – для відбудови незалежної і суверенної України.

«Важливо, щоб ця стратегія була відома нашим союзникам і друзям за кордоном, які вчергове сьогодні пересвідчилися в нашій повній відкритості», – підсумував глава українського оборонного відомства.

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Нагадаємо, 25 січня, президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.