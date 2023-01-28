Головна Країна Політика
search button user button menu button

Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону

Делегація американських інспекторів відзначила перші результати впровадження у Міноборони України логістичної програми LOGFAS

Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем.
Про це повідомляється на Facebook–сторінці глави українського оборонного відомства.

«Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі з нашими міжнародними друзями та партнерами. Сьогодні це повторив мій колега генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві», – зазначив посадовець.

Резніков розповів, що зустріч була змістовною і предметною, а її результати є надважливими для подальшої тісної співпраці.

«Делегація американських інспекторів відзначила перші результати впровадження у Міноборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання озброєння від країн–партнерів і контролювати рух матеріально–технічної допомоги», – поінформував міністр.

За його словами, сторони обговорили й подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції.

«Наші партнери впевнилися, що усе озброєння й обладнання, яке доставляється з США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками», – вказав Резніков, наголосивши, що війна обов‘язково завершиться перемогою України.

Посадовець додав, що саме тому вже зараз потрібно закладати фундамент для співпраці в післявоєнний час – для відбудови незалежної і суверенної України.

«Важливо, щоб ця стратегія була відома нашим союзникам і друзям за кордоном, які вчергове сьогодні пересвідчилися в нашій повній відкритості», – підсумував глава українського оборонного відомства.

Нагадаємо, 25 січня, президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Читайте також:

Теги: міністр Міноборони війна Україна президент Пентагон Олексій Резніков озброєння інспектор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 січня США оголосили про передачу Україні танків Abrams
Як довго Пентагон готовий забезпечувати Україну озброєнням: роз’яснення міноборони США
Вчора, 07:28
Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів
Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів
25 сiчня, 05:16
Очільник оборонного відомства США Остін поскандалив з довіреною особою Шольца
Глава Пентагону посварився з радником Шольца через танки для України
23 сiчня, 05:06

Політика

Секретар РНБО попередив про кілька складних місяців
Секретар РНБО попередив про кілька складних місяців
Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону
Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону
Зеленський відзначив держнагородами п'ять іноземних чиновників
Зеленський відзначив держнагородами п'ять іноземних чиновників
Прапор російських спортсменів заплямований кров’ю: Зеленський звернувся до президента МОК
Прапор російських спортсменів заплямований кров’ю: Зеленський звернувся до президента МОК
Кремль готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України – розвідка
Кремль готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України – розвідка
Скандальні заяви Орбана про війну в Україні: МЗС відреагувало
Скандальні заяви Орбана про війну в Україні: МЗС відреагувало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
15K
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
15K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
13K
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6232
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту