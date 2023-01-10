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Головне за ніч: нова зброя для українських військових та криваві обстріли рашистів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: нова зброя для українських військових та криваві обстріли рашистів
Україна має отримати все необхідне, щоб вигнати окупантів з України
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що Україна досягає згоди з партнерами напередодні чергового засідання «Рамштайну»

«Главком» зібрав головні новини ночі 10 січня. Президент України Володимир Зеленський впевнений, що невдовзі в українських військових буде нова зброя та техніка. Також російські загарбники обстріляли Херсон та Краматорськ.

Вечірні обстріли Херсона та Краматорська

Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Таку заяву зробив у своєму Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку», – написав Тимошенко.

Він зазначив, що в результаті обстрілу загинула одна людина.

Також чергові ракетні удари по Краматорську і Костянтинівці Донецької області завдали російські окупанти пізно увечері 9 січня. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

У Краматорську ракети влучили у дорогу на вулиці Олекси Тихого, згорів легковий автомобіль. За попередньою інформацією, дві особи, які були в ньому, загинули.

У Костянтинівці ракети впали за межами міста – ніхто не постраждав.

В українських військових буде нова зброя та техніка

Головне за ніч: нова зброя для українських військових та криваві обстріли рашистів фото 1

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягає згоди з партнерами напередодні чергового засідання «Рамштайну». Глава держави впевнений, що невдовзі в українських військових буде нова зброя та техніка.

«Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового «Рамштайну», і на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів», – заявив він.

Президент наголосив, що Україна має отримати все необхідне, щоб вигнати окупантів із нашої території.

Україна може отримати від США бойові машини Stryker

Головне за ніч: нова зброя для українських військових та криваві обстріли рашистів фото 2

США розглядають можливість відправлення Україні бойових броньованих машин Stryker в рамках нового пакету допомоги. Про це повідомляє Politico.

«Страйкери» можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги, за словами представника міністерства оборони, який попросив не називати його імені. Адміністрація може оголосити про новий пакет наприкінці наступного тижня приблизно під час наступного засідання Контактної групи «Рамштайн».

Остаточного рішення про їх передачу ще не ухвалено, і відправку в Україну нового типу бойових машин можуть дещо відкласти.

«Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не рахувати інших країн, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти в ближньому бою», – сказав представник Міноборони США.

Новий президент Бразилії отримав запрошення від Джо Байдена

Головне за ніч: нова зброя для українських військових та криваві обстріли рашистів фото 3

Президенти США та Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіу Лула да Сілва провели телефонну розмову. Пан Байден засудив нещодавні заворушення у столиці Бразилії та запросив свого бразильського колегу відвідати Вашингтон на початку лютого.

Під час телефонної розмови американський президент заявив про «непохитну підтримку Сполученими Штатами бразильської демократії та вільного волевиявлення бразильського народу».

Джо Байден засудив насильство та напад на демократичні інститути та мирну передачу влади.

Два лідери також зобов'язалися тісно співпрацювати з питань, що стоять перед США та Бразилією, включаючи зміну клімату, економічний розвиток, мир та безпеку.

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Теги: Джозеф Байден Україна Володимир Зеленський Бразилія смерть обстріл Донеччина війна зброя Херсон

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