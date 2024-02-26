Готель «Козацький» Міноборони відправляють на приватизацію

Уряд видав розпорядження про передачу готелю до Фонду держмайна

Готель «Козацький» Міноборони передали в управління Фонду держмайна – його готують до приватизації. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів, опублікованому на Урядовому порталі.

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«Передати єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України (код згідно з ЄДРПОУ 14303572) із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у зв’язку з прийняттям рішення про його приватизацію», – йдеться в документі.

Незважаючи на вигідне розташування, готель працює у збитковому режимі: у 2016-2019 роках він заборгував майже мільйон гривень, а у 2020 році його заборгованість перед постачальниками, бюджетом та за оплату праці сягнула 10,3 млн грн. Серед основних причин зростання боргу – скорочення діяльності та арешт рахунків готелю.

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Згідно з результатами державного аудиту діяльності готелю за 2014-2018, готельний комплекс Міноборони недоотримав доходів на суму 9,7 млн грн, а також зазнав втрат на 26,6 млн. У 2021 році «Козацький» отримав менш ніж один мільйон гривень чистого прибутку, а у 2022 році став збитковим – на понад 8 млн.

У 2019 році НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем керівниками готелю. При отриманні коштів за проживання в готелі через інтернет-бронювання вони скеровували їх на приватні рахунки, замість рахунку держпідприємства.

До слова, київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Віталій Коваль зазначив, що аукціон планують провести наприкінці літа або у третьому кварталі цього року.

Нагадаємо, регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській області вперше продало морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Під час торгів ціна порту зросла майже чотири рази. Його продали за 201 млн грн.