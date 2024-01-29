Міноборони проводить незаплановані перевірки ТЦК та СП – Умєров

Під час перевірок ТЦК та СП в регіонах фіксується багато порушень

Міністерство оборони України проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в регіонах. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки. Вдячний СБУ, ДБР та ГПУ за злагоджену кооперацію та професійну роботу. Продовжуємо далі, будуть ще новини», – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони також розповів, що команда міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Виявили недопоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємося», – зазначив Умєров.

Він додав, що за результатами попередньої поїздки минулого тижня, Міноборони змінило постачальника деяким військовим частинам.

Нагадаємо, низка компаній, які уклали договір з Міноборони України наприкінці 2023 року, не можу впоратись зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів ЗСУ

Як повідомлялося, Міністерство оборони України планує посилити контроль за закупівлями для війська, які здійснюють Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, на Рівненщині судитимуть керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.