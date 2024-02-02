Міноборони відсторонило керівника департаменту, якому оголошено підозру

Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року

Сьогодні, 2 лютого, Міноборони України відсторонило керівника одного з департаментів. Приводом для цього стала підозра, яку він отримав 27 січня. Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони України.

«Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначили у відомстві, причина відсторонення – оголошення підозри у кримінальному провадженні. «Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року», – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, у суботу, 27 січня, силовики затримали кількох фігурантів гучної кримінальної справи з розкрадання майже 1,5 млрд грн за оборонним контрактом 2022 року. Серед затриманих був начальник управління військово-технічного співробітництва департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомас Нахкур. Також серед затриманих колишній заступник директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв та власник і директор ТОВ «Львівський арсенал», а в минулому народний депутат України I скликання Юрій Збітнєв.