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Пентагон повідомив про наслідки атаки на базу США в Йорданії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон повідомив про наслідки атаки на базу США в Йорданії
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх
фото з відкритих джерел

Заступниця речника Пентагону уточнила, що відповідальність за атаку покладається на угруповання «Катаїб Хезболла»

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла». З відповідною заявою виступила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

«Стосовно кількості поранених – зараз, за нашими оцінками, їх понад 40», – сказала представниця міноборони США.

Вона припустила, що ця цифра може зрости, оскільки багато військових повідомляють про наявність симптомів контузії пізніше.

Сінгх розповіла про загиблих американських військових. Це 46-річний сержант Вільям Ріверс, 24-річний спеціаліст Кеннеді Сандерс та 23-річна спеціалістка Бреонна Моффетт. Всі вони були військовослужбовцями 718-ї інженерної роти резервістів.

Заступниця речника Пентагону також уточнила, що відповідальність за атаку покладається на угруповання «Катаїб Хезболла», підтримуване Корпусом вартових ісламської революції Ірану. Однак, за її словами, збір та аналіз даних щодо тих, хто також може бути причетним, триває.

У відповідь на запитання, чи був під час удару по американській базі застосований іранський дрон такого ж зразку, які використовує РФ в Україні, представниця Пентагону поінформувала, що над встановленням моделі безпілотника продовжують працювати фахівці. Однак, за її словами, очевидно, що за атакою на американських військових стоїть Іран.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

Теги: Ємен поранення Міноборони військові США

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