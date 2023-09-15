У Генічеську партизани підірвали вантажівки з окупантами

Агент «Атеш» знищив групу окупантів у Генічеську Херсонської області

В окупованому Генічеську Херсонської області 15 вересня, партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Про це повідомляє телеграм-канал «Атеш».

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За даними повідомлення, о 07:45 агент «Атеш» знищив групу окупантів у Генічеську Херсонської області.

«Агент зі складу ЗС РФ знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. І приховав там 10-ти кілограмовий «подарунок». У момент спішування військових із техніки – саморобний вибуховий пристрій було активовано», – йдеться у повідомленні.

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Також внаслідок цього було знищено 2 вантажівки з особовим складом, а агент «Атеш» зміг покинути Генічеськ.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на військовий аеродром Кача, який розташований на півночі окупованого Криму. Там розташована більша кількість ворожих вертольотів.

Раніше партизанський рух «Атеш» виявив у Криму нову лінію оборони окупантів. Окупанти нарили окопи та розмістили «зуби дракона» поблизу селища Мирний неподалік Євпаторії.

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До слова, у тимчасово окупованому Луганську українські партизани проводять розвідку та ліквідували військові патрулі.

Також в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.