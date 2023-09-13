ЗСУ витісняють противника з Донеччини

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення

Триває 567-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Одеській та Сумській областях. Основний напрямок удару – припортова інфраструктура у містах Ізмаїл та Рені Одеської області. Протиповітряною обороною було знищено 34 із 45 ворожих «Шахедів».

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Загалом протягом доби ворог завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Завдав авіаційних ударів біля Мороховця, Плетенівки Харківської області та Степку Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’ячка, Осове Чернігівської області; Яструбине, Садки, Велика Писарівка Сумської області та Огірцеве, Зибине Харківської області.

Куп’янський напрямок

Наші захисники успішно відбили атаку противника північно-східніше Берестового Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Кислівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник наступальних дій не вів, продовжує перегрупування військ. Авіаційних ударів зазнали Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Зарічне, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області.

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Бахмутський напрямок

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Богданівки Донецької області. Ворожих авіаційних ударів зазнали Курдюмівка та Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Залізняньське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський напрямок

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Очеретине, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворожих авіаційних ударів зазнали Пречистівка, Новомайорське та Урожайне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Степове, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

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Херсонський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Придніпровського Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Одрадокам’янка, Антонівка, Херсон, Томина Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та станція РЕБ противника.