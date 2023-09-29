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Росіяни перестають довіряти Путіну: результати опитування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни перестають довіряти Путіну: результати опитування
Рівень довіри до президента рф знизився на 6%
фото з відкритих джерел

У вересні рівень довіри до Володимира Путіна склав 38%

За останній місяць зафіксовано зниження довіри мешканців Росії до президента Володимира Путіна та членів його уряду. Про це свідчать результати опитування аналітичного центру «Левада-центр».  

Рівень довіри росіян до політиків

Респондентів попросили самостійно назвати політиків, яким вони довіряють найбільше. Відповіді вказують на зміни в рівні довіри, порівняно з попереднім місяцем:

У вересні рівень довіри до Володимира Путіна склав 38% (у порівнянні з 44% у серпні). Довіра до голови Уряду РФ Михайла Мішустіна скоротилася до 14% (з 18% у серпні).

Росіяни перестають довіряти Путіну: результати опитування фото 1
фото: Левада-центр

До Сергія Лаврова рівень довіри залишився незмінним і становить 14% (так само, як і у серпні), а Сергію Шойгу довіряють 6% громадян (у серпні їх було 8%).

Схвалення діяльності Путіна

Росіян також запитали, чи схвалюють вони діяльність Володимира Путіна на посту президента Росії.

80%, як і в попередньому місяці, схвально ставляться до діяльності президента. 17% відповіли негативно (у серпні таких було 16%), а 3% не дали відповіді.

Зазначимо, Левада-центру було проведене з 21 по 27 вересня 2023 року серед міського та сільського населення. В опитування взяли участь 1633 осіб віком від 18 років.

Дослідження проводилося в домашніх умовах респондента методом особистого інтерв'ю.

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Теги: росія путін населення росіяни

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