Що буде далі із Чорноморським флотом в Криму? Данілов назвав два варіанти

За словами секретаря РНБО, «найкращий і найбезпечніший варіант» для Росії – це самостійне знищення свого флоту

У Чорноморського флоту залишилося лише два варіанти майбутнього розвитку подій – добровільна самоліквідація або примусова

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що у Чорноморського флоту залишилося лише два варіанти майбутнього розвитку подій – добровільна самоліквідація або примусова. Про це він написав у Facebook.

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За словами секретаря РНБО, «найкращий і найбезпечніший варіант» для Росії – це самостійне знищення свого флоту.

«Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – Севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення. Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва», – зазначив Данілов.

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Данілов наголосив, якщо ж окупанти відмовляться від самостійного знищення своїх кораблів, то ЗСУ «нарізатимуть їх як салямі».

В іншому варіанті – Чорноморський флот РФ нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

До слова, після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа.

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Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.

Також внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.