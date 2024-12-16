Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Графіки відключення світла на 17 грудня скасовано

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Графіки відключення світла на 17 грудня скасовано
Раніше тривалість відключень світла було збільшено через масований обстріл РФ
фото: glavcom.ua

13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти

Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначається, у разі зміни ситуації в енергосистемі про це буде повідомлено додатково.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно  у період з 8:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначив гендиректор Yasno, ситуація в енергосистемі складна
Гендиректор Yasno спрогнозував, скільки часу триватимуть екстрені відключення світла
28 листопада, 10:14
Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення
Міненерго повідомило, скільки разів цьогоріч РФ атакувала українську енергетику
28 листопада, 10:44
У низці областей України скасовано графіки відключень світла
У низці областей України скасовано графіки відключень світла
20 листопада, 09:55
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 листопада
23 листопада, 19:27
Експерт пояснив, чому можливості імпорту електроенергії використовуються Україною менше ніж на чверть
Експерт пояснив, чому можливості імпорту електроенергії використовуються Україною менше ніж на чверть
5 грудня, 15:08
Оновлений персональний склад Наглядової ради «Укренерго» сформований повністю
Уряд погодив новий склад Наглядової ради «Укренерго»: список
11 грудня, 15:37
Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм»
Президент оцінив можливість територіальних поступок, «Укренерго» оновило наглядову раду. Головне за 11 грудня
11 грудня, 21:00
Уточнити свою групу відключень можна на сайті «Львівобленерго»
Відключення світла на Львівщині 15 грудня: як діятимуть графіки
Вчора, 12:31
Відключення світла на Вінниччині 16 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла на Вінниччині 16 грудня: як діятимуть графіки
Сьогодні, 08:29

Події в Україні

Московська церква звернулася до правоохоронців через зйомки кулінарного шоу в Лаврі
Московська церква звернулася до правоохоронців через зйомки кулінарного шоу в Лаврі
Графіки відключення світла на 17 грудня скасовано
Графіки відключення світла на 17 грудня скасовано
Сили оборони у грудні встановили рекорд зі знищення російської техніки
Сили оборони у грудні встановили рекорд зі знищення російської техніки
Знущання з солдатів 211-ї бригади: Сирський призначив перевірку
Знущання з солдатів 211-ї бригади: Сирський призначив перевірку
Застосування хімзброї проти Сил оборони: СБУ оголосила підозру російському генералу
Застосування хімзброї проти Сил оборони: СБУ оголосила підозру російському генералу
Міноборони допустило до використання у війську український дрон Sova 10
Міноборони допустило до використання у війську український дрон Sova 10

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
486K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
26K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
24K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
21K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua