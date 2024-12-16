Графіки відключення світла на 17 грудня скасовано

Раніше тривалість відключень світла було збільшено через масований обстріл РФ

13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти

Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначається, у разі зміни ситуації в енергосистемі про це буде повідомлено додатково.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.