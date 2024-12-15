Відключення світла на Львівщині 15 грудня: як діятимуть графіки

Уточнити свою групу відключень можна на сайті «Львівобленерго»

У деяких підгрупах світло сьогодні взагалі не вимикатимуть

Сьогодні, 15 грудня, на Львівщині, діятимуть погодинні графіки відключень світла, які передбачають шість черг і 12 підчерг. Про це повідомляє Львівобленерго.

У деяких підгрупах світло сьогодні взагалі не вимикатимуть.

Уточнити свою групу відключень можна на сайті «Львівобленерго».

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Від завтра в Україні змінюються графіки відключень.