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Відключення світла на Львівщині 15 грудня: як діятимуть графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Відключення світла на Львівщині 15 грудня: як діятимуть графіки
Уточнити свою групу відключень можна на сайті «Львівобленерго»
фото з відкритих джерел

У деяких підгрупах світло сьогодні взагалі не вимикатимуть

Сьогодні, 15 грудня, на Львівщині, діятимуть погодинні графіки відключень світла, які передбачають шість черг і 12 підчерг. Про це повідомляє Львівобленерго.

У деяких підгрупах світло сьогодні взагалі не вимикатимуть.

Відключення світла на Львівщині 15 грудня: як діятимуть графіки фото 1

Уточнити свою групу відключень можна на сайті «Львівобленерго».

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Від завтра в Україні змінюються графіки відключень.

Теги: енергетика Львівщина електроенергія відключення обмеження відключення світла

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