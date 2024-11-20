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У низці областей України скасовано графіки відключень світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У низці областей України скасовано графіки відключень світла
колаж: glavcom.ua

За розпорядженням НЕК «Укренерго», графіки погодинних вимкнень не будуть застосовуватися у декількох областей

Сьогодні, 20 листопада, у низці областей України скасовано графіки відключення електроенергії. Про це повідомляють регіональні оператори, які розподіляють електроенергію з мереж «Укренерго» до споживачів.

Так, йдеться про Сумщину, Харківщину, Закарпаття, Івано-Франківщину, Тернопільщину та Львівщину.

«За розпорядженням НЕК «Укренерго», графіки погодинних вимкнень не будуть застосовуватися до відповідної окремої вказівки», – йдеться у заяві «Прикарпаттяобленерго».

Нагадаємо, що за кілька днів ситуація зі світлом покращиться, однак для повної відмови від графіків відключень потрібні тижні. Про це заявив радник прем’єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

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Теги: відключення світла електроенергія енергетика Івано-Франківщина Тернопільщина Сумщина Харківщина Закарпаття Львівщина відключення Рівненщина

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