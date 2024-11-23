Відключення світла: як діятимуть графіки 24 листопада

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений

Причина обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада

У неділю, 24 листопада, в Україні буде застосовано одну чергу відключень світла. Графіки діятимуть лише декілька годин. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Українським споживачам відключатимуть електропостачання від 14:00 до 18:00.

Однак, час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках обленерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада

Енергетики звертаються з проханням не вмикати декілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.