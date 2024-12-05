Експерт пояснив, чому можливості імпорту електроенергії використовуються Україною менше ніж на чверть

Україна недостатньо використовує можливості імпорту електроенергії з ЄС через штучні обмеження цін – Рябцев

Україна не повністю використовує можливості імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу через штучні цінові обмеження на ринку. Про це заявив експерт з ринку нафтопродуктів та енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі Громадського радіо.

За словами Рябцева, наразі в Україні спостерігаються вимкнення електроенергії по всіх регіонах, що свідчить про дефіцит. Водночас, можливості міждержавного перетину використовуються менше ніж на чверть.

«Ми можемо завезти 50 ГВт/годин електричної енергії кожної доби, понад 50 ГВт/годин електричної енергії. Ми завозимо 6, 7, в найкращому випадку – 10, може 11, оце на піку у нас було після атаки 28 листопада», – зазначив експерт.

Рябцев пояснив, що головною перешкодою для збільшення імпорту є так звані прайс-кепи – граничні ціни на ринку електроенергії.

Він навів приклад цінової ситуації: «Пікове навантаження коштує 152 євро за МВт/годину зараз в Україні, а в Польщі – 144, в Словаччині – 154, в Румунії – 154 теж. На 2 євро більше в Румунії та в Словаччині, а в Польщі взагалі дешевше. Що забороняє нам купити цю саму електричну енергію? Що забороняє? Прайс-кепи».

Раніше аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова заявила, що Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.