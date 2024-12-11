Заява президента про поступки територіями, оновлена Наглядова рада «Укренерго». Головне за 11 грудня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо
Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії. Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки зросла до дев’яти. Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку.
«Главком» склав добірку новин 10 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.
Ракетна атака на Запоріжжя: кількість загиблих зросла до дев’яти
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 10 грудня. Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений. Це 74-річний чоловік. Ворожа атака по середмістю забрала уже дев'ять життів», – написав Федоров.
Також він повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці удару триває вже добу.
Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо. Про це він зауважив в інтерв'ю CBN.
«Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все?», – наголосив президент.
Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм».
Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Сьогодні, 11 грудня, Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад. Зокрема, президент України повідомив, що із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою готує заміни в дипломатичному корпусі.
«Сьогодні провів кілька важливих нарад. Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижня представимо. Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України. Є сильні пропозиції», – зауважив президент.
Також сьогодні перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко доповіла президенту щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки та урядових програм, зокрема «єПідтримки».
Уряд погодив новий склад Наглядової ради «Укренерго»: список
Кабінет Міністрів України погодив новий склад Наглядової ради НЕК «Укренерго». Про це повідомляє пресслужба компанії. Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.
Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.
«Можна констатувати, що оновлений персональний склад Наглядової ради сформований повністю», – додали у компанії.
Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді народному депутату України шостого та сьомого скликань від забороненої Партії регіонів. За даними джерела «Главкома» у правоохоронних органах йдеться про Вадима Колесніченка.
Ексрегіонала Колесніченка підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у глорифікації РФ.
За даними слідства, нардеп до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС та натомість зблизити її з Росією.
Серед іншого політик організовував провокативні акції аби розсварити Україну з Польщею. У червні 2013 року він став співавтором звернення депутатів до Сейму Польщі з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом поляків.
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