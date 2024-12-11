Заява президента про поступки територіями, оновлена Наглядова рада «Укренерго». Головне за 11 грудня

Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо

Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії. Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки зросла до дев’яти. Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку.

«Главком» склав добірку новин 10 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ракетна атака на Запоріжжя: кількість загиблих зросла до дев’яти

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 10 грудня. Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений. Це 74-річний чоловік. Ворожа атака по середмістю забрала уже дев'ять життів», – написав Федоров.

Також він повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці удару триває вже добу.

Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо. Про це він зауважив в інтерв'ю CBN.

«Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все?», – наголосив президент.

Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм».

Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі

Сьогодні, 11 грудня, Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад. Зокрема, президент України повідомив, що із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою готує заміни в дипломатичному корпусі.

«Сьогодні провів кілька важливих нарад. Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижня представимо. Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України. Є сильні пропозиції», – зауважив президент.

Також сьогодні перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко доповіла президенту щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки та урядових програм, зокрема «єПідтримки».

Уряд погодив новий склад Наглядової ради «Укренерго»: список

Кабінет Міністрів України погодив новий склад Наглядової ради НЕК «Укренерго». Про це повідомляє пресслужба компанії. Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.

Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.

«Можна констатувати, що оновлений персональний склад Наглядової ради сформований повністю», – додали у компанії.

Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді народному депутату України шостого та сьомого скликань від забороненої Партії регіонів. За даними джерела «Главкома» у правоохоронних органах йдеться про Вадима Колесніченка.

Ексрегіонала Колесніченка підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у глорифікації РФ.

За даними слідства, нардеп до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС та натомість зблизити її з Росією.

Серед іншого політик організовував провокативні акції аби розсварити Україну з Польщею. У червні 2013 року він став співавтором звернення депутатів до Сейму Польщі з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом поляків.